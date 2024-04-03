Акция «Qos Komek - Двойная помощь», организованная «Нашей Газетой» и "Экомастерской Шадриной Динары", приносит первые результаты.

1 апреля в офисе ЭКО-центра экологического клуба "Neco" (ул. 1 Мая, 151/1, возле поликлиники областной больницы) стартовал прием пластиковых крышек и жестяных банок. За несколько дней неравнодушные к экологии граждане и коллективы, желающие помочь участнику проекта "Нужные деньги", принесли десятки килограммов вторсырья.

- С учетом того, что это первая попытка провести такую акцию, наверное, можно считать ее успешной, - рассказал "НГ" председатель ОФ «Экологический клуб Neco Костанайской области» Наурызбек БИРМАГАМБЕТОВ. - За почти два дня нам принесли больше 60 кг пластиковых крышек и 20 кг металлических банок. Это простые люди, частные организации. Привозят крышечки из школы № 14, из детской студии, даже из Карабалыка привезли. Чаще всего бабушки приносят. Мы это все сортируем и раскладываем по кучкам.

В офисе фонда скопилось уже несколько больших мешков. Один из таких пакетов через редакцию передала наша читательница, пожелавшая остаться анонимной. 2 апреля мы передали его экоактивистам. Пока передавали, встретили еще одну читательницу "НГ".

- Я собирала их месяц, сразу после первой публикации об акции, - рассказала жительница Костаная Татьяна КОКШИНА. - Это крышки от молочки и лимонадов. Раньше я их вместе с бутылками выкидывала. Вроде мелочь - помыть пару крышечек и отложить в уголок. Меня мотивирует то, что я делаю доброе дело. Я еще, как соцработник, предложила и своим подопечным поучаствовать в акции. Может, в следующем месяце побольше принесу.

Цель акции «Qos Komek - Двойная помощь» - собрать алюминиевые банки и пластиковые крышечки из-под напитков, а вырученные от их продажи средства направить участнику проекта «Нужные деньги» Бекзату Шитанову на покупку вертикализатора. Сбор продолжится до пятницы, 5 апреля, принести вторсырье можно 11 до 18 часов.

Как принять участие в акции?

Вы собираете банки и крышки, моете их. Банки нужно смять, а крышечки упаковать в плотные пакеты или большие емкости. Сдавать собранные отходы можно будет 1 мая и 1 июня. Общий пункт сбора - ОФ «Гражданский альянс», его адрес г. Костанай, ул. 1 Мая, 151/1. Собранное сырье передадим в ТОО «Атамекен4+».

Фото Георгия ГОВОРОВА