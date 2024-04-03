«Краски солнечной Грузии»: картины из фондов музея вновь увидели свет на выставке в Костанае
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Выставка живописи грузинских художников открылась в экспозиционном зале областного историко-краеведческого музея 2 апреля. Наш музей обладает весьма представительной коллекцией изобразительного искусства Грузии, включающей более 80 картин.
Коллекция была собрана Кустанайским областным отделением Казахского фонда культуры, которое было частью Советского фонда культуры. В 1995 году, когда фонд уже прекратил свою детельность, ее передали музею.
Татанашвили Т. С. "Композиция", холст, масло
На выставке «Краски солнечной Грузии» представлены 53 живописные работы, выполненные в разных жанрах и стилистических направлениях.
- Теперь даже трудно представить, что все эти работы – подарки, - сказал член Союза художников РК Георгий СОКОВ. - Сейчас их трудно оценить в рублях или долларах, а тогда мы получили их бесплатно по линии Советского фонда культуры, которым руководил академик Лихачев. У нас было свое областное отделение фонда. И вот, в течение тех 7 или 8 лет, что фонд существовал, была собрана коллекция произведений из разных республик СССР. В целом это более двух тысяч единиц хранения, включая живопись, графику, малую пластику, офорты, экслибрисы.
Кухалашвили Д. О. "Набережная", холст, масло, 1989 г.
Георгий Михайлович отметил, что сама доставка и первоначальное хранение даров были не совсем идеальными. Частично картины перевозили автотранспортом. Художник помнит, как из Алма-Аты приехал целый КамАЗ, груженный произведениями искусства. Часть привезенного потом какое-то время хранилась в мастерских художников. У самого Сокова в мастерской огромный двухметровой высоты ящик стоял примерно полгода. Кстати, сам Гергий Михайлович из Москвы вез большое количество картин, для чего было выкуплено купе в СВ (спальном вагоне). С помощью носильщиков купе забили картинами так, что самому художнику пришлось ехать до Кустаная в полусидячем-полулежачем положении. Одним словом, привозили, как могли, используя все возможности.
эсадзе Р. "Гитаристка", картон, масло, 1987 г.
Но, так или иначе, все полученные в дар произведения были приняты, описаны, учтены, «одеты» (перевозились картины без рам) и теперь в фондах музея коллекция, которой хватит не на один год выставок.
Торадзе Г.А. "Старый Телави", холст, масло, 1959 г.
- Грузинская живопись по-своему эмоциональна, она очень национальная - не в плане тематики, а в плане стилистики живописного языка - и даже композиционно национальные черты чувствуются, - вернулся к теме экспозиции Соков. - Выставка очень цельная, несмотря на то, что это не вся грузинская живопись, что есть в фондах. Но тут удачно отобраны наиболее яркие, характерные экземпляры.
Паркосадзе А.Р. "Сбор яблок", холст, масло, 1983 г.
Георгий Михайлович высказал идею о продолжении серии выставок из даров, собранных Фондом культуры из республик Советского Союза.
Лазарашвили Г. И. холст, масло, 1988 г.
- Сейчас трудно представить, но то, что тогда можно было получить в дар, сейчас уже и приоберести-то не приобретешь,- отметил художник. - Поэтому музей располагает коллекцией дорогой в буквальном смысле слова. Это одна из частиц работы, проделанной фондом культуры, эти работы теперь навсегда принадлежат музею и он их сохранит. Были частные случаи, когда картины из фондов дарили, вернее, как бы дарили. Как-то Назарбаеву приглянулась картина, что тут делать, хозяин сказал – хозяину подарили. Да ему и говорить не надо было, чтоб подарили, достаточно было обратить на нее внимание и тотчас все решили, музей передал картину в дар. Но, в общем, музей может сохранять свои фонды очень хорошо. Надо только, чтобы эти работы не лежали мертвым грузом в фондах. Зачем тогда их надо было привозить...
Таташвили В. Д. "Окраина", холст, масло, 1986 г.
Георгий Михайлович отдельно отметил еще одно благое дело Фонда культуры – эта организация ходатайствовала о присвоении художественной школе имени ее создателя Александра Ивановича Никифорова.
Мамисашвили Ш. Г. "Башня на холме", картон, масло, 1988 г.
Выставка «Краски солнечной Грузии» будет интересна не только тем, кто связан с искусством или только собирается связать с ним свою жизнь, но и всем людям, у которых есть тяга к прекрасному.
Абдуашвили Н. К. "Горы", холст, масло, 1987 г.
Продлится выставка месяц, экспозиция размещена на втором этаже картинной галереи.
Абрамишвили М. Г. "Подсолнухи", холст, масло, 1984 г.
Фото Ксении РЕБИК
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