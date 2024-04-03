Министерство обороны Казахстана назвало не соответствующей действительности информацию о том, что беспилотники, атаковавшие объекты в Татарстане, были запущены с территории РК, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности. Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля беспилотные летательные аппараты впервые совершили атаку на предприятия, расположенные в Елабуге и Нижнекамске. Пострадали 13 человек.