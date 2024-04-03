С 2024 года поступление в первые классы инновационных школ происходит не по конкурсу, а на общих основаниях. Приём документов на онлайн-порталах Sakura и egov.kz начался в полночь 1 апреля. В костанайской гимназии им. Горького все 125 мест быстро заняли, что вызвало возмущение родителей, не успевших подать документы.

- Количество мест регламентируется санитарными нормами с учётом проектной мощности школы, - пояснила «НГ» директор гимназии Гульфия ДАНДЫБАЕВА. - Для нас определили 25 мест на один класс. Больше детей мы принять не можем по закону.

Количество мест в классах регламентируется санитарными нормами независимо от формата приёма заявок. Поэтому в гимназии Горького их в любом случае было бы 25. Но кое-что всё-таки изменилось - теперь требуют предоставить медицинскую справку по форме 052-2/у. Родители заявляют, что им не сообщили об этом вовремя.

- Медицинская справка по форме 052-2/у - это паспорт здоровья ребёнка, - поясняет директор гимназии. - Она утверждена приказом и. о. министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года. Однако 19 декабря 2023 года в справке произошли изменения. Мы эту информацию выложили на сайте и в Инстаграм школы сразу после Наурыза. Более того, порядок поступления в школы, в том числе и в инновационные, опубликован на сайте управления образования и отдела образования города Костанай. Таким образом необходимая информация была доступна любому интересующемуся родителю.

Раньше в гимназии и лицеи попадали те, кто успешно прошёл конкурсное собеседование или сдал вступительный экзамен. Теперь может измениться контингент учащихся. Гульфия Дандыбаева считает, что это отразится на учебном процессе.

- Мы переживаем - всё-таки это инновационная школа, программа гимназическая, - говорит директор. - У нас был фильтр, мы получали детей, готовых к инновационной программе. И, тем не менее, даже они испытывали некоторые трудности. Мы предполагаем, что к нам попадут дети, которые не имеют необходимой подготовки. Представьте, как наша гимназическая программа ляжет на этих детей, насколько им будет трудно в период адаптации. Сколько времени мы потеряем на то, чтобы выровнять их с подготовленными учениками, дотянуть до того старта, откуда начинается обучение по нашей более сложной программе. Теперь мы не имеем возможности профессиональной оценки уровня знаний и психологической готовности будущих первоклассников к обучению в инновационном учебном заведении. В связи с чем большая ответственность за ребенка ложится на родителя, поскольку необходимо понимать и объективно оценивать готовность своего ребенка к учебной нагрузке, которая дополнена гимназическим компонентом.



Но все же Гульфия Дандыбаева успокаивает родителей: со своей задачей - выпустить гимназистов - школа справится.

- Начнём с того, что мы всё-таки учителя, дипломированные профессионалы, - утверждает она. - Учить детей - это наша работа. У педагогов нашей школы есть свой сформированный почерк, педагогическое чутьё, профессиональная интуиция. Учитывая высокий уровень наших учителей, думаю, мы не потеряем свое качество образования. Будем работать с детьми Просто, может быть, скорость этой работы будет несколько другая. Возможно, программа несколько изменится.



Старший методист сектора развития общего среднего образования и внутреннего контроля качества образовательных услуг отдела образования Костаная Полина САХНО заверила "НГ" - несмотря на сложившуюся с гимназией ситуацию ни один ребёнок не останется без места обучения. Места есть, но не в инновационных школах.

- За 1 апреля было зачислено 509 детей на места с русским языком обучения, - сообщила Сахно. - Свободных мест с русским языком обучения осталось 1753. При необходимости мы будем открывать дополнительные места. Это тоже возможно, поскольку есть школы, у которых количество мест, которое она может принять по проектной мощности, превышает количество мест, открытых сейчас для заявок.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА