На район, где расположены крупные производства, в том числе АО «АгромашХолдинг», проекта детальной планировки нет. Вчера там еще можно было ставить новые цеха и заводы, а теперь - нельзя. Что делать дальше, обсудили сегодня, 2 апреля, в палате предпринимателей.

Проблема, конечно, не новая. Первыми более года назад с ней столкнулись строительные компании, которые возводят в Костанае жилье. Отдел архитектуры акимата выдавал им архитектурно-планировочные задания на основании функционального зонирования генерального плана застройки. И никто в этом нарушений не усматривал, ведь генплан до того, как был утвержден в 2020 году, прошел длительную экспертизу.

Но Комитет по делам строительства по-новому перечитал действующее законодательство. И потребовал - в целях упорядочения застройки - никому не выдавать АПЗ без наличия разработанных проектов детальной планировки. При этом даже если фирма ставит одну многоэтажку, она должна предварительно разработать ПДП на территорию площадью не менее 10 га. Заказать проекты детальной планировки могут как частные организации, так и местные исполнительные органы. Дело это дорогое и длительное.

Сегодня в Костанае разработаны и утверждены проекты детальной планировки для 21 участка городской территории, большинство - в зонах жилой застройки. Работа эта велась параллельно с ходом судебного процесса: отдел архитектуры Костаная по вопросу выдачи исходных документов спорил с Комитетом по делам строительства. Первые две инстанции поддержали позицию акимата, а вот Верховный суд 12 марта 2024 года встал на сторону КДС. И вывод из этого решения на практике таков: отдел архитектуры должен всем отказывать в выдаче АПЗ, если на участки планируемого строительства отсутствуют проекты детальной планировки.

- АО «АгромашХолдинг» оказалось в такой ситуации и дважды обращалось в прокуратуру Костаная, считая, что столкнулось с барьером в реализации своих прав. Просят либо выдать им АПЗ на строительство объекта, либо дать точный алгоритм, как им действовать, чтобы реализовать свой проект, - обрисовал положение вещей представитель прокуратуры Ерлан ГУТОВ.

И сформулировал позицию прокуратуры: отсутствие ПДП на основную часть города - это не проблема инвесторов, а проблема акимата, пусть тот ее и решает.

Сейчас в Костанае разрабатываются 6 градостроительных проектов. Заказаны они не только акиматом, но и юридическими и физическими лицами. Из шести напрямую инвесторов касается один, связанный с расширением индустриальной зоны. Разработка ПДП ради какого-то одного предприятия - нецелесообразна, говорилось на встрече в палате предпринимателей.

Фото Галины КАТКОВОЙ