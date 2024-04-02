Улики - в землю! - Стройматериалы незаконно закапывали рядом со стройкой школы в микрорайоне Аэропорт Костаная
2 апреля 2024, 16:47 | Происшествия
О том, что на пустыре возле стройплощадки закапывают мусор, сообщил "НГ" читатель сегодня, 2 апреля. И прислал видео, на котором снята работа бульдозера. Мы попросили пресс-службу ДП Костанайской области разобраться в ситуации.
Кадр из видео
И получили оперативный ответ:
- За нарушение правил благоустройства территорий города, выразившееся в складировании строительного материала, привлекли бульдозериста к административной ответственности с наложением взыскания в виде предупреждения. В отношении старшего по участку, который допустил данное нарушение, наложен административный штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге). Благодарим за активную гражданскую позицию вашего читателя! За своевременную информацию и отличную фиксацию правонарушения.
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