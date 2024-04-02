Об этом сегодня, 2 апреля, сообщил на брифинге в РСК первый заместитель начальника управления полиции Костаная Виталий ЦОЙ.

- Им грозит ответственность, предусмотренная ст. 407-2 КоАП РК «Нарушение законодательства в сфере обращения с животными». Наказывается штрафом в размере 10 МРП (36 920 тенге, 1 МРП в 2024 году в РК - 3 692 тг - «НГ»), - отметил он. И дал совет: - Перед тем, как заводить домашнее животное, нужно хорошо взвесить все за и против, изучить общую информацию о питомце, обдумать все негативные сценарии, которые могут случиться в жизни: где будет животное, если вы заболеете и нужно лечь в больницу, что делать, если нужно переехать в другую страну, город или квартиру и т. д. Когда вы точно будете знать, что при никаких жизненных событиях ваш питомец не пострадает, тогда и можно его заводить.

Типовые правила содержания и выгула домашних животных регламентированы в приказе министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 168:

1. Собака должна находится в общественных местах на поводке, не превышающем 2 м,

2. Намордник надевается на собаку при ее транспортировке, в толпе людей, а также в местах, обозначенных акиматами, организациями, учреждениями;

3. При переходе через улицу, вблизи магистралей домашнее животное берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 м, во избежание ДТП и его гибели на проезжей части;

4. Владелец может оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 м, исключающем произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания;

5. В местах, где выгул собак запрещен, владелец собаки или ответственное лицо может пересечь территорию с собакой в наморднике и на коротком поводке, не превышающем 1,5 м, не создавая опасности окружающим;

6. Свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак.

Корреспондент «НГ» спросил, где именно в Костанае официально можно выгуливать собаку, Виталий Цой ответил: в городе есть только одно такое место - площадка для аджилити возле дома № 104/1 по ул. Маяковского, которую построили в рамках проекта "Бюджет народного участия" в 2021 году.

- У нас многие владельцы собак предпочитают выгуливать своих питомцев в парке Победы, хотя там установлены знаки, которые запрещают это, в связи с тем, что там производились массовые захоронения людей, - отметил Цой. - Однако владельцы собак могут пересечь парк с питомцами, если поводок не превышает полтора метра. Собака должна быть в наморднике.

Кроме того, на территории населенных пунктов запрещен самовыгул собак.

- Так как животные сами не способны оценить степень опасности, а природное любопытство тянет их на приключения, собака на самовыгуле может представлять опасность как для себя, так и для окружающих, - пояснил заместитель начальника УП. - Запрещено также выгуливать домашних животных и находится с ними в общественных местах и транспорте лицам, неспособным контролировать их поведение, в том числе лицам в состоянии алкогольного опьянения.

Нельзя выгуливать животных на территории детских, дошкольных, общеобразовательных, физкультурно-спортивных, медицинских, лечебных, культурных организаций, на детских, спортивных и игровых площадках, а также там, где установлены соответствующие запрещающие знак.

Нельзя купать и мыть домашних животных на территориях, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах.

- Мы все хотим, чтобы в нашем городе была чистота и порядок. Для этого необходимо соблюдать элементарные правила благоустройства, - обратился Виталий Цой к владельцам домашних животных. - При удовлетворении питомцами на улицах Костаная своих естественных потребностей убедительная просьба убрать за ними, так как на улицах играют наши дети и ходят люди.

Фото Андрея СКИБЫ