Сколько денег выделят на строительство домов для пострадавших от паводков? Сумму озвучил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметил министр, сейчас акиматы собирают информацию и ведут подсчет пострадавших домов.

"Мы будем выделять средства из местных бюджетов, после - из республиканского бюджета. Сейчас 22 миллиона тенге закладываем в стоимость одного дома. Это 80 квадратов на дом, или стоимость 2-комнатной квартиры. 281 тысяча тенге за 1 квадратный метр. В дальнейшем мы будем выделять средства из бюджета исходя из этой стоимости. Пока точного количества домов у нас нет", - сказал Шарлапаев.

Фото ДЧС