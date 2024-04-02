Сколько денег выделят на строительство домов для пострадавших от паводков
2 апреля 2024, 15:53 | Государство
Сколько денег выделят на строительство домов для пострадавших от паводков? Сумму озвучил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как отметил министр, сейчас акиматы собирают информацию и ведут подсчет пострадавших домов.
"Мы будем выделять средства из местных бюджетов, после - из республиканского бюджета. Сейчас 22 миллиона тенге закладываем в стоимость одного дома. Это 80 квадратов на дом, или стоимость 2-комнатной квартиры. 281 тысяча тенге за 1 квадратный метр. В дальнейшем мы будем выделять средства из бюджета исходя из этой стоимости. Пока точного количества домов у нас нет", - сказал Шарлапаев.
Фото ДЧС
Последние новости
02.04.24 17:19 В Костанае инвесторы столкнулись с тем, что не могут строить свои объекты там, где нет ПДП
02.04.24 16:47 Улики - в землю! - Стройматериалы незаконно закапывали рядом со стройкой школы в микрорайоне Аэропорт Костаная
02.04.24 14:48 16 костанайцев оштрафовали за нарушение правил выгула и содержания собак с начала 2024 года
02.04.24 13:59 «Теперь нам нужна только крыша над головой» - В Аркалыке справились с паводком и готовятся к новому
02.04.24 11:51 Первая ракетка Казахстана сыграла в четвертом финале сезона и поднялась на второе место в «чемпионской гонке WTA»
02.04.24 10:34 Восковую фигуру Назарбаева убрали из музея в Астане
02.04.24 09:19 «Аят» поделил очки на своем паркете с одним из лидеров чемпионата Казахстана по футзалу
01.04.24 21:27 19 населенных пунктов остаются без электроэнергии из-за паводка в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.