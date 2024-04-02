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Пятый день ищут пропавшего во время переправы через реку пастуха в районе Аркалыка

2 апреля 2024, 13:31 |  Происшествия

53-летний мужчина переправлялся через реку Терисаккан возле села Целинное 29 марта и пропал в ее водах. Оперативной-спасательный отряд ДЧС ищет его пятый день.

- Задействовано воздушное судно Министерства обороны РК, совершившее обследование территории с воздуха, а также дроны и лодки, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Поисковые работы продолжаются.