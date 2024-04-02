В Майами (США) завершился турнир по теннису серии «Мастерс» среди мужчин и женщин, в котором приняли участие пять казахстанских теннисистов.

Даниэль Коллинз (США) и Елена Рыбакина (Казахстан) с призами турнира WTA 1000 в Майами (США) / Фото ktf.kz

В женском турнире серии WTA 1000 выступили первая и вторая ракетки Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 4-е место в рейтинге WTA, и Юлия Путинцева (68-е место), в мужском турнире приняли участие Александр Бублик (18-я ракетка мира) и Александр Шевченко (58-я ракетка мира), а в женском парном разряде играла Анна Данилина (44-е место в парном разряде рейтинга WTA).

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, не игравшая с 21 февраля из-за болезни, снявшись по ходу турнира в Дубае (ОАЭ) и отказавшись от защиты своего титула на турнире в Индиан-Уэллсе (США), начала выступление в Майами со второго круга, где встретилась с Кларой Таусон (91-е место) из Дании и одержала победу в трех сетах - 3:6, 7:5, 6:4. После матча она призналась:

- Для меня эта победа очень важна, потому что я долго не играла. Конечно, мне потребуется время, чтобы вернуть свою лучшую форму.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась после своего четвертого в сезоне финала на второе место в «чемпионской гонке WTA» / Фото ktf.kz

В третьем круге Рыбакина сыграла с теннисисткой из США Тейлор Таунсенд (72-е место). Первый сет уверенно выиграла Рыбакина - 6:3. Во второй партии соперницы довели дело до тай-брейка, где сильнее оказалась Таунсенд - 7:6 (7:3). Решающая партия в напряженной борьбе осталась за казахстанкой - 6:4.

В 1/8 финала соперницей Рыбакиной была еще одна американская теннисистка Мэдисон Киз (18-я ракетка мира). На этот раз казахстанке, чтобы одержать свою уже 20-ю победу в сезоне, понадобилось два сета - 6:3, 7:5. А в четвертьфинале она встретилась с Марией Саккари (9-е место) и одержала победу в трех сетах - 7:5, 6:7 (4:7), 6:4, выйдя в свой седьмой полуфинал на турнирах категории WTA 1000.

В полуфинале Рыбакина встретилась с бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко (32-е место) из Беларуси. Первый сет остался за казахстанкой - 6:4, во втором она проиграла под ноль - 0:6, а после этого выиграла третий - 7:6 (7:2).

Рыбакина пятый раз вышла в финал WTA 1000 и второй год подряд сделала это в Майами, где второй год подряд уступила. В прошлом году она проиграла в финале на тот момент 12-й ракетке мира Петре Квитовой из Чехии - 6:7 (14:16), 2:6. А в этом году, считаясь фаворитом в противостоянии с Даниэль Коллинз (53-е место) из США, неожиданно проиграла в двух сетах - 5:7, 3:6.

Вторая женская ракетка Казахстана Юлия Путинцева на старте турнира обыграла представительницу Испании Кристину Бучу (74-е место) со счетом 6:2, 3:6, 6:4. Во втором круге одержала сенсационную победу над занимающей 15-е место в мире россиянкой Людмилой Самсоновой - 6:1, 4:6, 6:3. Соперницей Путинцевой в третьем круге была Грет Миннен (79-е место) из Бельгии. В трех сетах тяжелую победу одержала казахстанка - 7:6, 2:6, 6:4.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева поднялась в мировом рейтинге сразу на 12 строчек / Фото ktf.kz

За выход в четвертьфинал Юлия Путинцева поборолась с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (36-й номер WTA) и сотворила очередную сенсацию, одержав победу в двух сетах - 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Путинцева встретилась с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (32-е место) из Беларуси и уступила ей в трех сетах - 6:7, 6:1, 3:6.

В обновленном рейтинге WTA Путинцева отыграла 16 строк и теперь располагается на 52-м месте.

В мужском «Мастерсе» первая ракетка Казахстана Александр Бублик начал выступление со второго круга с представителем Италии, 38-й ракеткой мира Маттео Арнальди. И хотя фаворитом считался казахстанец, встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу итальянского теннисиста.

С победы в первом круге стартовал в Майами Александр Шевченко, переигравший Даниэля Элаи Галана из Колумбии, занимающего 84-е место в мировом рейтинге - 6:7, 7:6, 7:5. Во втором круге он встречался с девятой ракеткой мира Хубертом Хуркачом из Польши и едва не сотворил сенсацию. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу поляка, который до начала игры считался явным фаворитом.

Бублик в дуэте с австрийцем Себастьяном Офнером выступил и в парном разряде, проиграв в первом круге Сему Вербеку (Нидерланды) и Джону Патрику Смиту (Австрия) - 6:7 (8:10), 6:4, 5:10.

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с китаянкой Чжан Шуай неудачно выступила на турнире в Майами, уступив в первом круге паре Лаура Зигемунд (Германия) / Сюй Ифань (Китай) в двух сетах - 6:7 (4:7), 3:6.

После турнира в Майами Елена Рыбакина, поднявшаяся на второе место в «чемпионской гонке WTA», сказала:

- Надеюсь, я вернусь в следующем году и заберу титул! Я считаю, это были успешные три месяца. Конечно, они дались нелегко, учитывая, что в промежутках я болела. Но думаю, что в конце концов они сложились успешно. Я сыграла много матчей, одержала немало побед. Поэтому жаловаться не на что. Теперь я с нетерпением жду грунтового сезона.

Следующим турниром, в котором заявлена Рыбакина, станет турнир на грунтовом покрытии категории WTA 500 в Штутгарте (Германия, 15-25 апреля), в котором также примут участие три первые ракетки мира Ига Швентек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь) и Кори Гауфф (США).