Из экспозиции государственного военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана в Астане исчезла установленная там шесть лет назад восковая фигура первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Эльдар Нуруллин

Ранее восковая фигура первого президента располагалась за письменным столом в одном из залов музея.

Теперь вместо Назарбаева за этим же письменным столом возвышается восковая фигура генерала армии Сагадата Нурмагамбетова - советского и казахстанского военачальника, первого министра обороны Казахстана, Героя Советского Союза и Народного Героя Казахстана.

Фото ©️ Tengrinews.kz

В музее корреспонденту издания сообщили, что фигуру первого президента убрали из экспозиции, и теперь она находится у них в фонде. За официальным комментарием нас отправили в Министерство обороны. На момент подготовки материала ответа нам еще не предоставили.

Восковая фигура Нурсултана Назарбаева появилась в музее в 2018 году. Она была одета в темно-серый двубортный костюм в полоску. Автор работы - художник-гиперреалист Айдос Есмагамбетов.