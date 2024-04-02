В последние дни марта прошли матчи 37 и 38 туров чемпионата Казахстана по футзалу, в которых «Аят» принимал на домашнем паркете «Семей».

Жеже, отметивший накануне свое 25-летие, отличился в обоих матчах с «Семеем» / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Команды в турнирной таблице разделяли две строчки и 12 очков. Рудничане в 32 проведенных играх набрали 63 очка и занимали четвертое место, а гости с 75 очками располагались на второй строчке. Первые два матча сезона соперники провели в Семее на «Абай арене», где хозяева сумели первыми в чемпионате отобрать очки у лидирующего на тот момент «Аята», выиграв стартовый поединок (5:2) и завершив вничью второй (4:4).

Счет в первом матче на «Аят Арене» был открыт уже на 3-й минуте, и сделал этот бразильский легионер рудничан Лукао после сольного прохода по левому краю. Через пять минут его соотечественник Лукас Розенски удвоил преимущество рудничан. А в середине второго тайма еще один бразилец «Аята» Жеже, которому накануне матчей исполнилось 25 лет, сделал счет 3:0.

Но соперник не опустил руки, и на 36-й минуте бразильский защитник «Семея» Дедезиньо отквитал один мяч, а через минуту Ринат Турегазин сократил отставание до минимума - 3:2. Однако «Аяту» удалось удержать победный счет.

Начало второй встречи прошло в равной борьбе, а на 16-й минуте бразильский универсал «Семея» Тейшейра забил единственный в первом тайме мяч прямым ударом со штрафного.

Леандриньо с 27 забитыми голами входит в пятерку лучших бомбардиров чемпионата / Фото vk.com/mfc_ayat_official

В начале второго тайма Турегазин развил успех гостей. А рудничане смогли только сократить счет, когда на 26-й минуте гости нарушили правила на Азате Валиуллине, а Жеже реализовал назначенный за это нарушение пенальти. До конца встречи оставалось еще больше половины тайма, но счет не изменился, и «Аят» потерпел десятое поражение - 1:2.

Поделив очки с «Семеем», рудненский клуб догнал по набранным очкам и за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей обошел в турнирной таблице «Атырау», не сумевшего переиграть дома «Актобе» - 1:2 и 4:4. Актобинцы же теперь отстают от рудничан и атыраусцев на одно очко. В этих турах только «Кайрат» сумел одержать две победы над «Астаной», но они лидеру, набравшему теперь ровно 100 очков, легко не дались - 4:2, 5:2. «Ордабасы», разгромно уступив «Жетысу» в первом матче - 1:5, во второй игре одержал первую победу за два месяца - 5:4. «Рахмет», разгромивший в первом матче «Каспий», затем сравнял счет лишь в концовке второй встречи - 2:2.

До окончания регулярного чемпионата осталось провести шесть туров. «Аят» 13 и 14 апреля сыграет в столице с «Астаной», затем 20 и 21 апреля на домашнем паркете будет принимать «Байтерек», а 27 и 28 апреля проведет на выезде заключительные матчи с «Рахметом».

Чемпионат Казахстана по футзалу сезона-2023/2024