«Аят» поделил очки на своем паркете с одним из лидеров чемпионата Казахстана по футзалу
Сергей БИРКЛЕ
В последние дни марта прошли матчи 37 и 38 туров чемпионата Казахстана по футзалу, в которых «Аят» принимал на домашнем паркете «Семей».
Жеже, отметивший накануне свое 25-летие, отличился в обоих матчах с «Семеем» / Фото vk.com/mfc_ayat_official
Команды в турнирной таблице разделяли две строчки и 12 очков. Рудничане в 32 проведенных играх набрали 63 очка и занимали четвертое место, а гости с 75 очками располагались на второй строчке. Первые два матча сезона соперники провели в Семее на «Абай арене», где хозяева сумели первыми в чемпионате отобрать очки у лидирующего на тот момент «Аята», выиграв стартовый поединок (5:2) и завершив вничью второй (4:4).
Счет в первом матче на «Аят Арене» был открыт уже на 3-й минуте, и сделал этот бразильский легионер рудничан Лукао после сольного прохода по левому краю. Через пять минут его соотечественник Лукас Розенски удвоил преимущество рудничан. А в середине второго тайма еще один бразилец «Аята» Жеже, которому накануне матчей исполнилось 25 лет, сделал счет 3:0.
Но соперник не опустил руки, и на 36-й минуте бразильский защитник «Семея» Дедезиньо отквитал один мяч, а через минуту Ринат Турегазин сократил отставание до минимума - 3:2. Однако «Аяту» удалось удержать победный счет.
Начало второй встречи прошло в равной борьбе, а на 16-й минуте бразильский универсал «Семея» Тейшейра забил единственный в первом тайме мяч прямым ударом со штрафного.
Леандриньо с 27 забитыми голами входит в пятерку лучших бомбардиров чемпионата / Фото vk.com/mfc_ayat_official
В начале второго тайма Турегазин развил успех гостей. А рудничане смогли только сократить счет, когда на 26-й минуте гости нарушили правила на Азате Валиуллине, а Жеже реализовал назначенный за это нарушение пенальти. До конца встречи оставалось еще больше половины тайма, но счет не изменился, и «Аят» потерпел десятое поражение - 1:2.
Поделив очки с «Семеем», рудненский клуб догнал по набранным очкам и за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей обошел в турнирной таблице «Атырау», не сумевшего переиграть дома «Актобе» - 1:2 и 4:4. Актобинцы же теперь отстают от рудничан и атыраусцев на одно очко. В этих турах только «Кайрат» сумел одержать две победы над «Астаной», но они лидеру, набравшему теперь ровно 100 очков, легко не дались - 4:2, 5:2. «Ордабасы», разгромно уступив «Жетысу» в первом матче - 1:5, во второй игре одержал первую победу за два месяца - 5:4. «Рахмет», разгромивший в первом матче «Каспий», затем сравнял счет лишь в концовке второй встречи - 2:2.
До окончания регулярного чемпионата осталось провести шесть туров. «Аят» 13 и 14 апреля сыграет в столице с «Астаной», затем 20 и 21 апреля на домашнем паркете будет принимать «Байтерек», а 27 и 28 апреля проведет на выезде заключительные матчи с «Рахметом».
Чемпионат Казахстана по футзалу сезона-2023/2024
|
м
|
команда
|
и
|
в
|
н
|
п
|
мячи
|
о
|
1
|
«Кайрат»
|
36
|
33
|
1
|
2
|
264-74
|
100
|
2
|
«Семей»
|
34
|
25
|
3
|
6
|
143-73
|
78
|
3
|
«Аят»
|
34
|
21
|
3
|
10
|
153-92
|
66
|
4
|
«Атырау»
|
34
|
21
|
3
|
10
|
122-89
|
66
|
5
|
«Актобе»
|
34
|
19
|
8
|
7
|
124-77
|
65
|
6
|
«Жетысу»
|
34
|
14
|
2
|
18
|
106-122
|
44
|
7
|
«Байтерек»
|
34
|
12
|
5
|
17
|
86-102
|
41
|
8
|
«Рахмет»
|
36
|
10
|
3
|
23
|
111-144
|
33
|
9
|
«Астана»
|
34
|
10
|
2
|
22
|
97-150
|
32
|
10
|
«Ордабасы»
|
34
|
5
|
1
|
28
|
69-206
|
16
|
11
|
«Каспий»
|
36
|
2
|
5
|
29
|
57-203
|
11
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