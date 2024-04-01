Преимущественно это небольшие села. Работы по подключению электроэнергии в них продолжаются, сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Аслан УРИНБАСАРОВ.

- Есть трудности, так как опоры находятся в воде, сложно подъехать, но местными исполнительными органами, коммунальными службами и электриками работа продолжается, - сообщил он. - Задействовано 12 единиц техники и около 27 человек.

В Аркалыке, по данным заместителя, электричество есть, позавчера подали в село Амангельды, вчера, после 16-часовой работы, - в село Жангельды.