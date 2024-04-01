ДТП произошло 29 марта на автодороге Алматы-Екатеринбург возле с. Пешковка Федоровского района. Кадры с места происшествия в редакцию "НГ" прислал читатель. Водитель грузового автомобиля DAF следовал по маршруту «Курган-Узбекистан», вез строительные материалы. Неверно выбрал скорость, съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили сегодня, 1 апреля, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Пострадавших в происшествии нет, лишь причинен незначительный материальный ущерб самому транспорту. Патрульные полицейские вот уже третьи сутки обеспечивают дорожную безопасность на данном участке автодороги.

- В первые сутки мы попросили помощи в Карабалыкском районе, откуда отправили строительный кран. Однако поднять фуру не удалось, - рассказал старший инспектор роты патрульной полиции Берик ЖУМАГУЖИН. - Вчера из Костаная вызвали грузовой эвакуатор, с помощью которого поставили транспорт на колеса.

Сегодня во второй половине дня приехал второй грузовой транспорт, куда перегрузили часть стройматериалов. Водитель поблагодарил полицейских и снова собирается в путь.