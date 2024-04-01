По прогнозам синоптиков, во вторник, 2 апреля, осадков не ожидается, на западе и севере области - туман в ночные и утренние часы. В среду, 3 апреля, на юге и западе области ночью и утром туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- В ночь на вторник будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днем ожидаем +4...+9°С, на юге +12°С. В ночь на среду,температура будет такой же: -3...+2°С. Днём столбики термометров поднимутся до 7-12, на юге до 15 градусов тепла.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 0...-2°С, днём +6...+8°С. В среду: ночью 0...+2°С, днём +8...+10°С.

Во вторник ожидается переменный юго-западный и западный ветер скоростью 7-12 м/с. В среду ветер будет менять направление с юго-западного на южный, скорость его составит 9-14 м/с.