Бывший премьер-министр РК Алихан Смаилов получил новую должность, передает Informburo.kz на сайте Акорды.

Алихан Смаилов / Фото с сайта правительства

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", – говорится в указе президента.

Ранее, утром 1 апреля, президент касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову. Она возглавляла ее с ноября 2022 года.

Алихан Смаилов родился в 1972 году. В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Прикладная математика", в 1996 году – Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте.

В разные годы работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест", заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства, заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам, главным экспертом.

Занимал должность председателя Агентства по статистике. Также был вице-министром иностранных дел, председателем правления АО "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".

С 2006 по 2009 год – вице-министр финансов, президент НХ "КазАгро". С 2009 года руководил Агентством по статистике.

В 2014-2015 годы – председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики. В 2015-2018 годы – помощник президента.

С сентября 2018 года по февраль 2019 года – министр финансов. 25 февраля 2019 года указом президента назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов. 18 января 2021 года переназначен на данную должность.

С 11 января 2022 года занимал должность премьер-министра.

5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку.