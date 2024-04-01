В спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» прошла вторая встреча четвертьфинальной серии стадии плей-офф XXXII чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между «Тоболом» и «Алматинским Легионом».

Артем Степанцов прерывает атаку «Алматинского Легиона» / Фото vk.com/bctobol

В первом матче этой серии костанайский клуб одержал убедительную победу со счетом 121:89 и был явным фаворитом и во втором домашнем поединке. Однако его начало говорило совсем о другом. Гости со старта были очень активны и стали уходить в отрыв, который уже на второй минуте составлял девять очков - 3:12. Сложившаяся ситуация стала поводом для главного тренера «Тобола» Тимура Султанова взять тайм-аут в самом начале матча. Наступательный порыв гостей удалось сбить и немного выравнять игру, но такой разрыв в счете оставался до середины четверти - 12:21. Но тайм-аут, взятый в этот момент соперником, неожиданно пошел на пользу хозяевам, которые стали сокращать свое отставание. И чуть более чем за минуту до окончания стартового игрового отрезка счет стал равным - 26:26. А к началу второй десятиминутки «Тобол» все-таки вышел в лидеры - 29:28.

Под кольцом «Алматинского Легиона» Антон Быков / Фото vk.com/bctobol

Во второй четверти борьба получилась еще упорнее, счет в ходе ее пять раз становился равным, и все же свое минимальное преимущество «Тоболу» к большому перерыву удалось отстоять - 52:51.

Почти три минуты после начала третьей четверти продолжалась равная борьба, а потом «Тобол» будто бы вспомнил, что является фаворитом встречи, и после счета 61:59 стал увеличивать свой отрыв. К середине четверти он достиг уже двузначного числа - 70:59 и подрос до 16-ти очков к ее окончанию.

Трехочковый бросок в исполнении Адильбека Битенова / Фото vk.com/bctobol

В заключительной десятиминутке преимущество костанайского клуба только росло и достигло к финальному свистку 27-ми очков, при этом количество набранных «Тоболом» очков вновь стало трехзначным - 112:85 (29:28, 23:23, 29:14, 31:20).

С мячом Артем Степанцов / Фото vk.com/bctobol

А самыми результативными в этом матче в составе «Тобола» стали Антон Быков, набравший 24 очка, Шаим Куанов - 23 и Дмитрий Дойников - 20. При этом Быков и Дойников, совершив соответственно за игру 12 и 13 подборов, записали на свой счет и очередные дабл-даблы. Также результативными действиями отметились Павел Ильин, набравший 18 очков, Артем Степанцов - 10, Рустам Валиев - 7, Аскар Ахметжан - 4, Адильбек Битенов и Арсений Семенов - по 3.

Кольцо «Алматинского Легиона» атакует Шаим Куанов / Фото vk.com/bctobol

Теперь костанайский клуб отправится в Алматы, где противостояние продолжится уже на паркете соперника. Третий матч, который пройдет 6 апреля, может стать заключительным в серии, которая, согласно регламенту чемпионата, продолжается до трех побед одной из команд.