Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий подчеркнул, что в стране не хватает технических специалистов по водным ресурсам и ирригации. И поручил правительству принять оперативное решение по этому вопросу, передает Tengrinews.kz.

"Еще раз повторяю: все должностные лица должны нести прямую ответственность за предотвращение наводнений. Мною уже была дана оценка вашей работы. Она отрицательная, связанная с халатностью и непрофессионализмом. В результате нашим гражданам причинен большой материальный ущерб, они столкнулись с бытовыми неудобствами, наносящими урон их здоровью и благополучию. Конечно, государство примет меры по обеспечению компенсации потерь.

Я, обращаясь к гражданам, хочу сказать: не беспокойтесь, все потери будут компенсированы государством, а также предпринимателями. Но финансовые и политические потери более чем значительные. Это тоже надо учитывать. Поэтому работы перед правительством очень много. Спрос будет жесткий", - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев призвал оказать максимальную поддержку всем жителям и регионам, пострадавшим от паводков.

"Нужно оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. Для этого должны быть задействованы как резервы правительства и акиматов, так и средства фонда "Қазақстан халқына". Призываю всех представителей отечественного бизнеса в этот ответственный момент не оставаться в стороне и протянуть руку помощи людям. Необходимо оказать максимальную поддержку всем жителям и регионам, пострадавшим от стихийного бедствия. Сегодня это общая задача для всех нас.

В западных регионах, пострадавших от сильных паводков, много крупных предприятий. Среди них компании, входящие в состав фонда "Самрук-Казына", а также компании, занимающиеся разработкой месторождений. Уверен, что они окажут необходимую помощь людям и примут самое активное участие в восстановлении поврежденной инфраструктуры", - заявил Президент.