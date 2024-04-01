АО «Казахтелеком» и АО AirAstana наказаны за утечку персональных данных казахстанцев, сообщает КазТАГ со ссылкой на министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«По результатам два юридических лица (АО «Казахтелеком», АО «AirAstana») привлечены к административной ответственности по пункту 2 части 1 статьи 641 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», выданы предписания со сроком на один год для устранения нарушений», – говорится в сообщении.

16 февраля на ресурсе GitHub неизвестными были опубликованы материалы одной из хакерских группировок, где в том числе содержались персональные данные казахстанцев датированные 2019-2022 годом. Там же упоминались «Казахтелеком», Единый накопительный пенсионный фонд и Air Astanа.

В компаниях была проверка. В ЕНПФ нарушений не выявлено.

Министерством совместно с Комитетом национальной безопасности и АО «Государственная техническая служба» проведен анализ состояния информационной безопасности операторов мобильной связи, в инфраструктуре которых новых фактов компроментации не установлено.

На сегодняшний день компании защищены отечественными оперативными центрами информационной безопасности.