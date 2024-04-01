После трехнедельной паузы в чемпионате Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги состоялись матчи третьего тура, в котором «Тобол» встречался в Петропавловске с местным «Кызылжаром».

Борьбу за мяч ведут македонский защитник «Кызылжара» Никола Богдановски и Роман Асранкулов / Фото vk.com/fctobol

Буквально накануне матча новым директором петропавловского клуба стал Николай Панин, который в 2021 году, занимая аналогичную должности в «Тоболе», признавался лучшим топ-менеджером сезона.

В рамках чемпионатов страны команды провели до этой встречи 33 игры, в которых костанайцы 22 раза выходили победителями, в том числе в 8-ми играх из 16-ти проведенных в гостях, а все пять ничейных результатов также были зафиксированы в Петропавловсе.

Из-за травм этот матч пропускали Руслан Валиуллин, Евгений Шахов и Нургайни Бурибаев, а в стартовом составе «Тобола» на поле стадиона «Карасай» вышли вратарь Стас Покатилов, защитники Роман Асранкулов, Пап-Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Альберт Габараев, полузащитники Ислам Чесноков, Эдедем Эссьен, Ахмед Эль-Мессауди, Радослав Цонев и Игор Иванович, а также нападающий Годберг Купер.

Первая половина первого тайма прошла практически без ударов по воротам. Игра большей частью проходила в центре поля, мяч очень часто переходил от игроков одной команды к игрокам другой. Правда, хозяева за это время заработали три штрафных удара на правом краю атаки на дальних подступах к штрафной площади соперника, однако с их розыгрышами защитники «Тобол» легко справлялись. А единственный удар гостей по воротам в исполнении Эль-Мессауди, пробившего по центру с дуги штрафной площади, заблокировал бельгийский защитник «Кызылжара» Браян Ван Ден Богарт.

На 24-й минуте атака хозяев по левому флангу завершилась ударом капитана петропавловцев белорусского полузащитника Евгения Березкина, пробившего от левого угла штрафной площади в ближний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой, и к тому же этот удар контролировал Покатилов. Гости ответили дальним ударом по центру Чеснокова, но мяч пролетел выше ворот.

На 36-й минуте во время атаки «Тобола» по левому флангу хорватский защитник «Кызылжара» Зоран Нижич сбил в нескольких метрах от штрафной площади Эль-Мессауди, но при розыгрыше назначенного за это нарушение штрафного удара мяч после подачи Цонева в район дальней штанги игроки «Тобола» упустили за лицевую линию. На 40-й минуте быструю атаку провели хозяева по левому флангу, откуда мяч был переведен на противоположный край штрафной площади экс-игроку «Тобола» Рубену Бриджидо, от которого последовала передача верхом на дальнюю штангу, но Габараев, разряжая обстановку, головой выбил мяч на угловой.

В начале второго тайма вместо Ивановича вышел Давид Энен. А на 48-й минуте мяч побывал в воротах «Тобола», правда, случилось это после того, как забивший гол черногорский нападающий Борис Цмилянич получил передачу в штрафной площади «Тобола», находясь в положении «вне игры».

На 50-й минуте Энен, подыграв себе мяч головой на центральной линии, добежал с ним до штрафной площади, и, войдя в нее по левому краю, не устоял на ногах в борьбе с Нижичем. А через две минуты после диагональной передачи со своей половины поля Габараева Энен пробил с ходу с линии штрафной площади в левый угол ворот, но вратарь «Кызылжара» Джурахон Бабаханов, не удержав мяч, отбил его перед собой, а подоспевший защитник Улар Жаксыбаев выбил его на угловой. Еще спустя две минуты в игру вступил Покатилов, когда из района правого угла штрафной площади по воротам гостей пробил македонский защитник хозяев Никола Богдановски. Не прошло и минуты, как в штрафную площадь гостей ворвался Цмилянич, который в борьбе с Габараевым пробил выше ворот.

После удара Жаслана Жумашева мяч пролетает впритирку со штангой ворот «Кызылжара» / Скриншот трансляции

На 57-й минуте капитана «Тобола» Асранкулова, отдавшего капитанскую повязку Чеснокову, сменил Еркин Тапалов, а на 73 минуте прошла двойная замена, и вместо Цонева и Купера на поле вышли соответственно Давид Домжони и Жаслан Жумашев. Гости прибавили в движении и после затяжной атаки на 75-й минуте с подступов к штрафной площади пробил низом Тапалов, но мяч застрял в ногах у защитников. Однако атаки «Тобола» продолжились, и в двух из них костанайцы заработали угловые удары. А уже в дополнительное время опасно слева из пределов штрафной площади пробил в падении Жумашев, но мяч пролетел впритирку с дальней штангой, а затем после удара Чеснокова с правого края голкипер с трудом выбил мяч из-под перекладины.

Вратарь «Кызылжара» выбивает мяч из-под перекладины после удара Ислама Чеснокова / Скриншот трансляции

Встреча так и закончилась нулевой ничьей, а «Тобол» потерял первые очки.

Главный тренер костанайского клуба Милич ЧУРЧИЧ сказал после матча:

- Мы недовольны тем, что потеряли сегодня два очка, но уверен, что каждой команде, которая будет играть здесь, будет тяжело. Это видно, потому что «Кызылжар» - это хорошая команда, и тренер работает отлично. Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые приехали сегодня поддержать нас, и хотел бы извиниться за то, что мы не выиграли сегодня. Думаю, игра получилась интересной, и мы будем усердно работать, чтобы становиться лучше.

Несмотря на потерю очков «Тобол» сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице. Правда, по набранным очкам его догнал «Кайрат», переигравший в гостях «Ордабасы» - 2:1. Без потерь идет пока пропускавший второй тур «Актобе», разгромивший в третьем на своем поле «Женис» - 3:0. В домашних матчах с одинаковым счетом 0:1 один из лидеров «Астана» уступила «Елимаю», а «Атырау» проиграл «Жетысу». Также домашнее поражение потерпел «Шахтер» от «Турана» - 0:2.

В следующем туре, матчи которого пройдут 6 и 7 апреля, «Тобол» остался без соперника, а в 5-туре сыграет 21 апреля в Алматы с «Астаной».