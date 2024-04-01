Механизмы и источники финансирования для возмещения ущерба пострадавшим от паводков объяснили в пресс-службе правительства, передает КазТАГ.

«В Правительстве состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.

В рамках работы Штаба заместитель Премьер-Министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров доложил, что средства для возмещения ущерба пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного характера предусмотрены в резерве местных исполнительных органов», – говорится в сообщении.

Предварительный размер ущерба будут определять акиматы, министерство промышленности и строительства и министерство по чрезвычайным ситуациям.

В случае дополнительной потребности финансирование будет осуществлено из резерва Правительства.

Алгоритм действий:

1. Пострадавшие, понесшие материальный ущерб, в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС представляют в МИО заявление о возмещении материального ущерба.

2. МИО в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организует оценку размера причиненного ущерба.

Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.