Паводковая ситуация в южных районах по прежнему остается сложной. Всего из пострадавших населенных пунктов было эвакуировано 267 детей, из них 215 детей школьного возраста, 52 - дошкольного. Часть детей сейчас проживают у родственников, другие - размещены вместе с семьями в эвакуационных пунктах.

Учебный процесс для детей, эвакуированных в Аркалык, будет организован в ОШ № 5 им. М. Ауэзова во вторую смену.

Семьи, пострадавшие от паводков в Амангельдинского и Джангельдинского районов, размещены в интернате и доме творчества поселка Торгай.

В общей сложности дистанционное обучение будет организованно в 11 школах: 10 школах Амангельдинского района (1 739 детей) и 1 школе Джангельдинского района (44 ребенка).

Напомним, одним из первых поручений акима области Кумара Аксакалова было организация учебного процесса для детей из пострадавших районов, в том числе обеспечение их одеждой, учебниками и канцелярией.

Как сообщает управление образование, всем необходимым для учебного процесса - школьной формой и канцелярскими товарами - школьники уже обеспечены, средства на это взяты из Фонда всеобуча.

В школах уже готовы кабинеты, учебники для детей, с первого дня четверти будет организовано питание.

Фото предоставлено пресс-службой акима области