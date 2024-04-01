Общественный фонд "Қазақстан халқына" направит 5 млрд тенге в помощь пострадавшим от паводков в Казахстане. Фонд поддержит строительство домов для тех, кто лишился жилья, передает Informburo.kz со ссылкой Telegram-канал фонда.

Об этом стало известно сегодня, 31 марта, после встречи председателя фонда Болата Жамишева и председателя республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, премьер-министра РК Олжаса Бектенова.

"В соответствии с концепцией одна из целей фонда – оказание помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях. В связи с этим фонд поддержит строительство домов для пострадавших в результате паводков в нескольких регионах Казахстана на общую сумму 5 млрд тенге. Условием оказания благотворительной помощи станет объективное обследование местными исполнительными органами и факт признания сельского жилья непригодным соответствующими экспертными организациями. После получения подтверждающих документов пройдут соответствующие процедуры утверждения решения внутри фонда", – следует из сообщения.

Исходя из опыта оказания благотворительной помощи в апреле 2022 года в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области, фонд считает возможным построить 200 таких же домов для пострадавшим от паводков в сельских населённых пунктах.