Новости

ФК "Тобол" потерял первые очки в новом сезоне

31 марта 2024, 16:04 |  Спорт

В матче третьего тура Казахстанской Премьер-Лиги петропавловский «Кызылжар» дома сыграл с костанайским «Тоболом», пишет Sports.kz.

Игра получилась больше тактическая и опасных моментов оказалось крайне мало, в итоге была зафиксирована безголевая ничья — 0:0.

Таким образом, «Тобол» теряет первые очки после двух побед, но на данный момент остается в лидерах турнирной таблицы, а «Кызылжар» набирает четвертый балл.