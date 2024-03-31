ФК "Тобол" потерял первые очки в новом сезоне
31 марта 2024, 16:04 | Спорт
В матче третьего тура Казахстанской Премьер-Лиги петропавловский «Кызылжар» дома сыграл с костанайским «Тоболом», пишет Sports.kz.
Игра получилась больше тактическая и опасных моментов оказалось крайне мало, в итоге была зафиксирована безголевая ничья — 0:0.
Таким образом, «Тобол» теряет первые очки после двух побед, но на данный момент остается в лидерах турнирной таблицы, а «Кызылжар» набирает четвертый балл.
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