Синоптики обещают на будущей неделе повышение температуры до +20 градусов, а также дождь. В связи с этим в ДЧС прогнозируют ухудшение паводковой обстановки в южных регионах области, а также переход осложненной паводковой ситуации в центре и на севере области.

В зоне риска находятся Карасуский, Аулиекольский, Наурзумский, Камыстинский, Сарыкольский, Алтынсаринский, Сарыкольский, Мендыкаринский и Узункольский районы.

Также ожидается приход воды по крупным рекам с России, при критическом сбросе воды в зонах риска находятся Житикаринский, Денисовский, Костанайский, Карабалыкский, Федоровский районы и район Беймбет Майлина.

Спасатели дали рекомендации местным исполнительным органам, а также населению:

- Населению необходимо, где только начинается снеготаение, максимально вывести снег со дворовых территорий, прорыть водоотводные каналы. И при необходимости уже готовиться к эвакуации. Если все-таки есть вероятность подтопления, отключите электричество, все нагревательные приборы и т.д., перенесите необходимую мебель, электрооборудование и личные вещи на верхние этажи либо чердачные помещения.