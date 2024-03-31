В XXXII чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги стартовала стадия плей-офф. На этой стадии восемь клубов, составившие по итогам регулярного чемпионата четвертьфинальные пары, повели борьбу за четыре путевки в полуфинал в сериях матчей до трех побед одной из команд.

Кольцо «Алматинского Легиона» атакует Рустам Валиев / Фото vk.com/bctobol

Костанайский «Тобол», завершивший первый этап на третьем месте, в четвертьфинале встречается с занявшим шестое место БК «Алматинский Легион». В рамках регулярного чемпионата команды провели между собой четыре игры. В южной столице «Тобол» одержал победу в первом матче - 95:81 и уступил во втором - 65:79, а на своем паркете костанайцы дважды переиграли «Алматинский легион» и оба раза с трехзначным счетом - 108:80 и 109:102. Четвертьфинальное противостояние между этими командами началось с двухматчевой серии в Костанае, первая встреча которой прошла вчера на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай». А перед этим поединком стало известно, что БК «Тобол» и центровой из Хорватии Бруно Леванич-Кутни завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Капитан «Тобола» Шаим Куанов начинает атаку своего клуба / Фото vk.com/bctobol

На старте первой четверти первого четвертьфинального матча обе команды успели побывать в роли лидера, однако спустя три минуты после начала счет был равным - 9:9. А затем костанайские баскетболисты совершили рывок и за две минуты их отрыв от соперника дошел до двузначной цифры - 21:10. Алматинскому клубу понадобилось вдвое больше времени, чтобы сократить этот отрыв до минимума - 28:26. И все же хозяева завершили первый игровой отрезок лидерами - 31:26.

Со старта второй четверти преимущество костанайского клуба стало расти и достигло десяти очков к ее середине - 48:38. А после относительно равной борьбы команды ушли на большой перерыв при счете 60:48 в пользу «Тобола».

Под кольцо «Алматинского Легиона» прорывается Антон Быков / Фото vk.com/bctobol

К середине третьей десятиминутки преимущество хозяев выросло до 20 очков - 81:61. А к концу четверти, ставшей самой результативной в матче, достигло 25 очков - 98:73.

Артем Степанцов ищет продолжения атаки / Фото vk.com/bctobol

В заключительной четверти результативность команд снизилась, что, однако, не помешало костанайскому клубу набрать рекордное в сезоне количество очков - 121:89 (31:26, 29:22, 38:25, 23:16).

Самым результативным в «Тоболе» был Шаим Куанов / Фото vk.com/bctobol

Пятую часть очков в этом матче в составе «Тобола» набрал Шаим Куанов - 24 очка, реализовав при этом шесть трехочковых бросков. Капитан костанайского клуба также сделал 11 результативных передач и записал таким образом на свой счет дабл-дабл. Чуть меньше набрал Артем Степанцов - 22 очка. Дмитрий Дойников принес в копилку команды 19 очков, Павел Ильин - 18, Рустам Валиев - 14, Антон Быков - 8, Арсений Семенов - 7, Константин Двирный - 6 и Адильбек Битенов - 3.

Проход под кольцо «Алматинского Легиона» совершает Константин Двирный / Фото vk.com/bctobol

Сегодня состоится второй матч этого противостояния, после чего четвертьфинальная серия продолжится 6 апреля в Алматы.

А тем временем первым полуфиналистом стал победитель регулярного чемпионата БК «Ирбис Алматы», нанесший в трех матчах четвертьфинала три поражения занявшему восьмое место на первом этапе павлодарскому БК «Иртыш» - 94:65 и 88:59 в южной столице и 93:54 в гостях.