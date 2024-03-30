В их числе глава Костанайской области Кумар Аксакалов. Помимо этого ему вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии, сообщает Акорда.

Фото instagram.com/qumaraqsaqalov/

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия Правительства и акимов за халатность и непрофессионализм на оперативном совещании по паводковой ситуации в стране.

По его словам, отсутствует координация между Правительством и местными исполнительными органами. Президент выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.

- В ходе заседания глава государства за непринятие своевременных противопаводковых мер объявил строгий выговор первому заместителю Премьер-министра Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, - говорится в сообщении, - строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии – акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской области, строгий выговор – акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай.

Президент отметил, что для исправления ситуации наряду с неотложными оперативными действиями требуются системные шаги.

Токаев поручил создать Республиканский штаб во главе с Премьер-министром, а также усилить противопаводковые работы во всех регионах и, прежде всего, обеспечить безопасность граждан.

Кроме того, государственным структурам поручено оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.