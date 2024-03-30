Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили сегодня, 30 марта, в квартире полицейские. Фото ориентировки подозреваемого начали быстро распространять в социальных сетях.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия и мероприятия по установлению виновного лица, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В рамках следствия, иные сведения разглашению не подлежат.

В Департаменте полиции предупреждают об ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности.