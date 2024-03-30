Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
30 марта 2024, 20:36 | Криминал
Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили сегодня, 30 марта, в квартире полицейские. Фото ориентировки подозреваемого начали быстро распространять в социальных сетях.
- По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия и мероприятия по установлению виновного лица, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В рамках следствия, иные сведения разглашению не подлежат.
В Департаменте полиции предупреждают об ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности.
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