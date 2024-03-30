На встрече, прошедшей вчера, 29 марта, в Костанайской областной библиотеке им. Л. Н. Толстого, директор театра Юрий Иванович ИВЛЕВ и его друзья чествовали Костанайский областной драматический театр за его известность за пределами Казахстана и уникальность внутри страны. Ивлев подчеркнул - Костанайский театр любят за рубежом не только зрители, но и большие профессионалы из театральной сферы.

Ивлев смотрит мини-постановку воспитанников Костанайского областного русского драматического театра о тяготах жизни актёра

После церемонии открытия Юрий Иванович передал фондам краеведческого отдела библиотеки им. Л. Н. Толстого, Областной детско-юношеской библиотеки имени И. Алтынсарина и Костанайского областного краеведческого музея уникальные издания об истории Костанайского драмтеатра. В торжественной обстановке творческого вечера их приняла директор Библиотеки Толстого Дарига Дюсибаева.

Юрий Ивлев вручает директору библиотеки им. Толстого Дариге Дюсибаевой издания об истории Костанайского драмтеатра

- Люди, которые придут после нас, теперь будут иметь представление о том, чем мы жили, что мы делали в это время. И очень важно, чтобы им не пришлось, как мне, по крупицам всё собирать, - объяснил Ивлев выбор такого подарка.

По словам Юрия Ивановича, ему в своё время было сложно собирать источники для своих инициатив. В особенности - для музея при Костанайском драмтеатре.

- Почему я, собственно, создавал музей в театре: мы сегодня можем зайти и посмотреть, что интересовало людей в 80-е, 70-е, 60-е годы. Что им было интересно смотреть на сцене, - делится Ивлев.





Ответ Ивлев и на воппрос, почему он выбрал именно театр.

- Честно сказать, я вообще не выбирал профессию - профессия выбрала меня, - пояснил он. - До театра я работал начальником поезда-рефрижератора в Челябинске. Однажды утром я просыпаюсь и понимаю, что мне всё это смертельно надоело, я больше ничего не хочу и сам себе ничего объяснить не могу. Увольняюсь и хочу уехать. Появляется один мой давний знакомый, актёр театра. Он провожал меня в путь из Челябинска. Наверное, с неделю провожал. Вечером, гуляя по Челябинску, мы наткнулись на объявление о наборе в театральное училище. Он уговорил меня остаться, пообещал подготовить к поступлению в это училище. Казалось, что это просто был повод задержаться ещё на недельку. Но, на своё удивление, я поступил. Думал, меня выпрут оттуда на первом же курсе. Но сцена меня захватила. Кто не был на сцене, не поймёт, о чём я говорю. На сцене ты - как будто не ты. Как будто со стороны себя наблюдаешь. Открывается второе дыхание.

Кавалер ордена «Құрмет», ветеран госслужбы и близкая подруга Ивлева Римма ГАЙСЕНОВА тепло рассказала и обратила внимание присутствующих на трудолюбивую жену Ивлева Татьяну, всё это время скромно сидевшую среди гостей.

Римма Гайсенова рассказывает присутствующим о жене Ивлева - Татьяне

- Наверное, ты возле неё великолепно смотришься, а не она возле тебя, - сказала Римма Габдулловна Юрию Ивановичу.

- Конечно! Я сам себе порой завидую! - ответил он подруге.

Жена Ивлева Татьяна

- Жена увезла меня в Костанай знакомиться с родителями. Когда ехал сюда, думал: «Еду в какой-то городишко». Я-то думал, я буду в Москве сниматься. Мы же все мечтаем быть народными артистами. Отец моей жены был очень мудрый человек . Когда я приехал, первое, что он сделал - повёл меня на охоту. Когда я приехал с охоты, я сказал: «Тань, я отсюда больше не уеду», - тепло вспоминает Ивлев первую поездку в Костанай.

На творческом вечере Юрий Иванович также поднял тему правильного выбора человека на такую ответственную должность, как директор театра.

- Вот сейчас есть квалификационные требования, как принимать директоров. Вы задайте один простой вопрос человеку, который проходит по квалтребованиям: зачем ты сюда пришёл работать и что ты хочешь сделать? - высказался директор Костанайского драмтеатра. - Что, по-твоему, сейчас неправильно, что только ты один это исправишь? Ведь у нас же сейчас, наоборот, сначала принимают, а потом спрашивают программу.

Уважение и большую гордость вызывает тот факт, что Костанайский драмтеатр известен любителям искусства множества стран. Но ещё сильнее радуешься за наш театр тогда, когда узнаёшь, что он уважаем ещё и в профессиональных театральных кругах. Об этом на творческом вечере поведал Ивлев.

- Театр стал брендом Костанайской области. И не только для зрителей — я сейчас говорю про профессиональное сообщество, - рассказывает Юрий Иванович. - Это единственное профессиональное предприятие культуры, которое знают в СНГ. Потому что мы посещаем много международных фестивалей. Вчера у меня был разговор с ректором ГИТИСа Заславским. Он театровед, профессор, член жюри «Золотой маски». Григорий Анатольевич со мной поделился, что на лекции студентам рассказывал о Костанайском театре. Это можно только заработать. Такое признание можно получить только тогда, когда люди видят, что вы привозите и ставите.

Ивлев поделился, что еще один гость вечера - казахстанский государственный и общественный деятель Сергей ЖАЛЫБИН - ему как старший брат. Они вместе ходят на охоту и рыбалку, вместе увлекаются историей. Сергей Михайлович прочитал Ивлеву и всем присутствующим свое стихотворение о Костанайском театре и его директоре - на мотив Некрасова.

Сергей Жалыбин читает стих о Костанайском драмтеатре

- Однажды в студёную зимнюю пору

Пришёл я в театр - был сильный мороз.

Гляжу я кругом: удивляться тут в пору,

стоит храм искусства - театр как Колосс.

Я не ошибся - действительно храм,

Спектакли идут в нём вообще суперстар! - поклоняется театру Жолыбин в отрывке своего стихотворения.

Нина ХАБИБУЛИНА, с которой Ивлев работал во Дворце культуры профсоюзов, подарила ему на творческом вечере свою книгу об истории Костанайского драмтеатра от Дворца культуры до наших дней.

Нина Хабибулина дарит Ивлеву книгу об истории Костанайского драмтеатра

- Мой подарок Юрию Ивановичу - это летопись театральной жизни, - рассказала автор.

В один момент творческий вечер Ивлева чуть не превратился во вступительный экзамен в школу актёрского мастерства. Вместе с Ниной Хабибулиной в библиотеку пришла её подруга, воспитанница детского дома Анна - она с любовью зачитала присутствующим стихотворение о месте, в котором выросла. По словам девушки, она мечтала стать актрисой, но волею судьбы так и не вышла на сцену театра. На что Юрий Иванович отрезал:

Воспитанница детского дома Анна читает стихотворение, посвящённое своему детскому дому

- Пусть Аня к нам заходит! Ань, считай это вступительным экзаменом!

Ивлев также высказался по поводу неуместных попыток некоторых театров расширить границы дозволенных на сцене действий в угоду зрелищности. Он убеждён: это недопустимо, и в Костанайском драмтеатре при его жизни такому не бывать.

- Очень легко сделать театр посещаемым, позволив там ругаться, материться, красивых девчонок обнажать и делать вид, что это очень современное искусство. Чушь собачья! - считает Юрий Иванович. - Настоящее искусство, классики, которых мы ставим, не имеют в себе ничего пошлого.

Закончил творческий вечер Ивлев одной из главных, по его мнению, задач директора театра и других его работников.

- Я не люблю выражение «надо идти в ногу со временем». Чёрта с два: если ты так говоришь, то ты уже опоздал навсегда. Если я не смогу предугадать, что зрителю нужно завтра, мы уже, считай, оказались в глубокой яме. Театр, хоть на четверть, хоть на йоту должен пытаться опередить время, - убеждён Юрий Иванович.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА