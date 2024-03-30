Обращение от жителей села Ахмета Байтурсынова о том, что они просят помощи от сотрудников МЧС и эвакуации населения, поступило сегодня, 30 марта, в 4 часа утра. Кроме того, сообщалось, что двое человек пропали. Спасателями было принято решение о вылете в пострадавшее село и эвакуации граждан.

- Незамедлительно спасатели совместно с силами воздушной обороны вылетели на место вызова на двух вертолетах несмотря на тяжелые условия для эксплуатации воздушной техники и плохую видимость. По прибытию было установлено, что жители села находятся в безопасности. От эвакуации они отказались, - сообщили сегодня в пресс-службе оперативного штаба. - Пропавший, по их словам, житель также находится в селе.

В ходе данного выезда было потрачено около 7 тонн топлива. Сейчас компетентные органы ведут расследование факта дезинформации и привлечения нарушителей к ответственности.

- Ложные вызовы специализированных служб лишают шансов на спасение людей действительно нуждающихся в помощи, - отметили в оперштабе.