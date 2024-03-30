183 человека получили по 100 тыс. тенге. Компенсация полагается на каждого члена семьи, в среднем на одну семью выходит 500-600 тыс. тенге. Сейчас уже выплачено более 18 млн тенге.

Эти выплаты предназначены для удовлетворения первостепенных потребностей, таких как аренда жилья, приобретение продуктов питания, одежды и т.д.

Помимо первоочередных выплат предусмотрена адресная социальная помощь, а также средства на восстановление движимого, недвижимого имущества и скота. Для этого в пострадавших районах - Амангельдинский, Джангельдинский и Аркалык - начала работу комиссия по оценке ущерба.

- Даже если вода зашла в дом на полчаса, эти семьи уже пострадали. Никто не должен остаться без помощи государства, - поручил глава Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

По словам руководителя управления финансов Алмы ЖУСУПОВОЙ, для получения соответствующей помощи следует обратиться в комиссию по оценке ущерба.

- Необходимо заполнить заявление, указать состав семьи и предоставить удостоверение личности, а также карточный счет для начисления средств, - пояснила она.

Кроме того, ведется работа по привлечению спонсорская помощь в рамках социальной ответственности бизнеса.

Фото пресс-службы акимата Костанайской области