Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской области
183 человека получили по 100 тыс. тенге. Компенсация полагается на каждого члена семьи, в среднем на одну семью выходит 500-600 тыс. тенге. Сейчас уже выплачено более 18 млн тенге.
Эти выплаты предназначены для удовлетворения первостепенных потребностей, таких как аренда жилья, приобретение продуктов питания, одежды и т.д.
Помимо первоочередных выплат предусмотрена адресная социальная помощь, а также средства на восстановление движимого, недвижимого имущества и скота. Для этого в пострадавших районах - Амангельдинский, Джангельдинский и Аркалык - начала работу комиссия по оценке ущерба.
- Даже если вода зашла в дом на полчаса, эти семьи уже пострадали. Никто не должен остаться без помощи государства, - поручил глава Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.
По словам руководителя управления финансов Алмы ЖУСУПОВОЙ, для получения соответствующей помощи следует обратиться в комиссию по оценке ущерба.
- Необходимо заполнить заявление, указать состав семьи и предоставить удостоверение личности, а также карточный счет для начисления средств, - пояснила она.
Кроме того, ведется работа по привлечению спонсорская помощь в рамках социальной ответственности бизнеса.
Фото пресс-службы акимата Костанайской области
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