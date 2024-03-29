Спасая свой двор и дом от быстро тающего снега 27 марта житель дома № 453 в жилом массиве Дружба проложил трубу до проходящей рядом канавы, но это обернулось для него общением с полицией и вынесенным протоколом. Об этом «НГ» вчера, 28 марта, сообщала в своих социальных сетях.

- Чтобы отвести воду со двора, я проложил трубу в канаву, проходящую рядом с домом, но тут же приехали люди на черной «Ниве» и начали кричать, мол, что я делаю, нельзя так делать, покупай помпу и качай, - рассказал читатель «НГ». - После них приехал участковый полиции и выписал протокол с предупреждением. А 28 марта снова приезжал человек на черной «Ниве», снимал мой дом, канаву, при этом угрожал, что мне это так просто с рук не сойдёт.



Мужчину удивляет, что его попытка решить проблему самостоятельно, а не через городские службы, превратилась в проблему, хотя, казалось бы, в нынешних условиях такое поведение только на руку властям.



- Получается, из-за того, что я отвел воду со двора, я стал злостным нарушителем. А как нормально облагородить канаву, чтобы он стал арыком, эти люди ничего не делают, - возмущается он. - Можно было бы звонить в iKomek и все остальные службы, чтобы помогли в отводе воды, но у них без меня проблем хватает. Прошу акимат Костаная или ответственное за наш массив лицо дать ответ, как дальше нам быть, где взять деньги на покупку помпы?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Сегодня директор ТОО «Конгломерат KZ» Роман КАНАВА прокомментировал ситуацию:

- Этот канал не предназначен для того, чтобы его копать или вставлять туда трубы, он нужен для транзита воды которая приходит с полей, чтобы ж/м Дружба не затопило, - пояснил он. - Идет поток воды и там миллионы кубов летят в минуту! И из-за такой маленькой трубы вода может в течение одной-двух минут размыть всю дамбу и затопить всю Дружбу! Представляете, сколько людей пострадает?!

Он добавил, что за 6-7 лет этот канал укрепляли сотрудники его ТОО и за это время не было ни одного паводка или затопления.

- Со стороны школы местные все время боялись подтопления, МЧС проводили там мероприятия по ул. Луговой. Каждую весну мы там после паводка чистим экскаваторами, а нас в комментариях к посту в вашем Telegram грязью обливают, - пояснил «НГ» Канава. - Я в свое время жил в Аркалыке и мы никому не звонили, не просили, тогда ни iKomek не было, ни других служб - нанимали технику, вывозили снег с огородов, сами лопатами чистили. Поехал, купил себе маленький насос и качал воду, а когда у тебя в огороде снега по колено и ты его не убираешь, а берешь и разрушаешь гидротехническое сооружение... Если каждый так начнет делать, что тогда будет?! Это твоя территория и ты должен за ней ухаживать!

Кадр из видео