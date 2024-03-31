План работ Костанайской Горэлектросети с 1 по 5 апреля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в семи районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП - 75 (работы на ВЛ)

1 апреля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Дулатова 107 -111а,

ул. Амангельды 77-88.

ТП - 110 (работы на ВЛ)

2 и 3 апреля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Рабочая 145, 147/1, 147/3.

КТП-712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС )

2 апреля с 10:00 до 18:00

детский сад по. ул. Абая 11/11,

аптека «Забота» по ул. Абая 11в.

Частный сектор:

ул. Школьная 1-32,

ул. Северная 1-15,

ул. Абая 1-7, 2/1,3/1,

ул. Энергетиков 11а,13,30,32.

ТП-622 (работы на ПС)

2 апреля с 10:00 до 18:00

ТД «Азия» в мкр 9 д. 6,

магазин «№ 15»,

«Коктем»,

«Садко»,

«Айзада»,

«Мир сладостей»,

«Регина»,

аптека «Цветная»,

«Фармаком»,

парикмахерская «Престиж»,

«Ива».

Спальный сектор:

мкр 9 дома 1, 1в, 1б, 6, 7, 9, 10.

Светофоры:

ул. В. Интернационалистов – ул. ген. Арыстанбекова,

ул. В. Интернационалистов – остановка «Храм».

ТП-450 (работы на ПС)

3 апреля с 10:00 до 18:00

Теннисный центр по ул. Пионерской 61,

ИП «Verona»,

ИП Усабаев по ул. Кр. Кузнец.

ТП-524 (работы на ПС)

4 апреля с 10:00 до 18:00

магазин «Продукты»,

«Нур»,

База сжиженного газа по ул. Хакимжановой 5,

газовая заправка по ул. Маяковского 99/1а.

Спальный сектор:

ул. Маяковского 102а,

ул. Хакимжановой 56.

Частный сектор:

ул. Маяковского 99,97/1,97/2,

ул. Хакимжановой 1-54.

ТП-Мелиорация (работы на ПС)

5 апреля с 10:00 до 18:00

лаборатория Смолина,

ИП Овнанян,

ИП Балгынбаева,

КФ РГП на ПХВ «Казводхоз».

Спальный сектор: