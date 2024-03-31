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В семи районах Костаная планируют отключать электроэнергию на следующей неделе

31 марта 2024, 17:00 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 1 по 5 апреля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в семи районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП - 75 (работы на ВЛ)

1 апреля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Дулатова 107 -111а, 
  • ул. Амангельды 77-88.

ТП - 110 (работы на ВЛ)

2 и 3 апреля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Рабочая 145, 147/1, 147/3.

КТП-712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС )

2 апреля с 10:00 до 18:00

  • детский сад по. ул. Абая 11/11,
  •  аптека «Забота» по ул. Абая 11в.

Частный сектор:

  • ул. Школьная 1-32, 
  • ул. Северная 1-15, 
  • ул. Абая 1-7, 2/1,3/1, 
  • ул. Энергетиков 11а,13,30,32.

ТП-622 (работы на ПС)

2 апреля с 10:00 до 18:00

  • ТД «Азия» в мкр 9 д. 6, 
  • магазин «№ 15», 
  • «Коктем», 
  • «Садко», 
  • «Айзада», 
  • «Мир сладостей», 
  • «Регина», 
  • аптека «Цветная», 
  • «Фармаком», 
  • парикмахерская «Престиж», 
  • «Ива».

Спальный сектор:

  • мкр 9 дома 1, 1в, 1б, 6, 7, 9, 10.

Светофоры:

  • ул. В. Интернационалистов – ул. ген. Арыстанбекова,
  • ул. В. Интернационалистов – остановка «Храм».

ТП-450 (работы на ПС)

3 апреля с 10:00 до 18:00

  • Теннисный центр по ул. Пионерской 61, 
  • ИП «Verona»,
  • ИП Усабаев по ул. Кр. Кузнец.

ТП-524 (работы на ПС)

4 апреля с 10:00 до 18:00

  • магазин «Продукты», 
  • «Нур», 
  • База сжиженного газа по ул. Хакимжановой 5, 
  • газовая заправка по ул. Маяковского 99/1а.

Спальный сектор:

  • ул. Маяковского 102а, 
  • ул. Хакимжановой 56.

Частный сектор:

  • ул. Маяковского 99,97/1,97/2, 
  • ул. Хакимжановой 1-54.

ТП-Мелиорация (работы на ПС)

5 апреля с 10:00 до 18:00

  • лаборатория Смолина, 
  • ИП Овнанян, 
  • ИП Балгынбаева, 
  • КФ РГП на ПХВ «Казводхоз».

Спальный сектор:

  • ул. Шаяхметова 110, 
  • ул. Летунова 111.