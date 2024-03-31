В семи районах Костаная планируют отключать электроэнергию на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 1 по 5 апреля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в семи районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП - 75 (работы на ВЛ)
1 апреля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Дулатова 107 -111а,
- ул. Амангельды 77-88.
ТП - 110 (работы на ВЛ)
2 и 3 апреля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Рабочая 145, 147/1, 147/3.
КТП-712 (ж/м п. Амангельды) (работы на ПС )
2 апреля с 10:00 до 18:00
- детский сад по. ул. Абая 11/11,
- аптека «Забота» по ул. Абая 11в.
Частный сектор:
- ул. Школьная 1-32,
- ул. Северная 1-15,
- ул. Абая 1-7, 2/1,3/1,
- ул. Энергетиков 11а,13,30,32.
ТП-622 (работы на ПС)
2 апреля с 10:00 до 18:00
- ТД «Азия» в мкр 9 д. 6,
- магазин «№ 15»,
- «Коктем»,
- «Садко»,
- «Айзада»,
- «Мир сладостей»,
- «Регина»,
- аптека «Цветная»,
- «Фармаком»,
- парикмахерская «Престиж»,
- «Ива».
Спальный сектор:
- мкр 9 дома 1, 1в, 1б, 6, 7, 9, 10.
Светофоры:
- ул. В. Интернационалистов – ул. ген. Арыстанбекова,
- ул. В. Интернационалистов – остановка «Храм».
ТП-450 (работы на ПС)
3 апреля с 10:00 до 18:00
- Теннисный центр по ул. Пионерской 61,
- ИП «Verona»,
- ИП Усабаев по ул. Кр. Кузнец.
ТП-524 (работы на ПС)
4 апреля с 10:00 до 18:00
- магазин «Продукты»,
- «Нур»,
- База сжиженного газа по ул. Хакимжановой 5,
- газовая заправка по ул. Маяковского 99/1а.
Спальный сектор:
- ул. Маяковского 102а,
- ул. Хакимжановой 56.
Частный сектор:
- ул. Маяковского 99,97/1,97/2,
- ул. Хакимжановой 1-54.
ТП-Мелиорация (работы на ПС)
5 апреля с 10:00 до 18:00
- лаборатория Смолина,
- ИП Овнанян,
- ИП Балгынбаева,
- КФ РГП на ПХВ «Казводхоз».
Спальный сектор:
- ул. Шаяхметова 110,
- ул. Летунова 111.
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