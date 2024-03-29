Для восстановления интернета пострадавшей от паводка Костанайской области передали из Астаны 30 терминалов спутникового интернета Starlink, сообщили в акимате региона. Комплекты оборудования уже доставили в регион, передает Informburo.kz.

Аким области Кумар Аксакалов ранее обратился с соответствующим запросом в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Ведомство оперативно отреагировало.

В ближайшие дни в регион доставят ещё 70 комплектов оборудования Starlink. Ими оснащают, в первую очередь, школы области для обеспечения бесперебойного учебного процесса.

В южных районах Костанайской области наблюдаются проблемы не только с интернетом, но и мобильной связью. Как отметили в акимате, прорабатывается вопрос выделения сотовыми операторами бесплатных тарифных пакетов жителям пострадавших районов.

В селе Амангельды уже заработала связь Beeline, Kcell и Tele-2, в Торгае – Tele-2 и Beeline. Запуск Kcell/Activ ожидается в Торгае до конца вечера.

Фото ДЧС КО