Режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением талыми водами был объявлен 28 марта в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах.

Как сообщили в акимате Костанайской области, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера пострадавшему населению будет оказана помощь по трем основным направлениям:

1. По линии социальной защиты оказывается единовременная социальная помощь в размере 50 МРП, или 184 600 тенге. Для этого необходимо обратиться в акимат или к акиму сельского округа с заявлением и документами подтверждающими факт причиненного ущерба (справка органов ЧС).

2. При возникновении ущерба недвижимому имуществу (дома, постройки), движимому имуществу (авторанспорт, сельхоз техника и тд), скот и т. д., пострадавшим будут оказаны выплаты за счет средств местного бюджета. Для этого необходимо обратиться в местные акиматы с заявлением и приложить перечень утраченного имущества и подтверждающие документы о регистрации права собственности, по скоту необходима регистрация в системе ИСЖ (Идентификация сельскохозяйственных животных). Размер ущерба определяется независимыми оценщиками, которых привлекают местные исполнительные органы.

3. Также, помимо бюджетных средств, планируется дополнительно оказать помощь за счет добровольных спонсорских средств неравнодушных граждан и предпринимателей. Такой опыт применялся ранее при паводке в Карасуском районе и при пожаре в Аулиекольском районе.

Сегодня. 29 марта, аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ провел в Аркалыке заседание оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям в регионах, где объявлен режим ЧС.



- Всем пострадавшим необходимо оперативно оказывать социальную помощи. Сегодня же пройтись по всем домам! Чтобы народ не ждал, - поручил Аксакалов.



Во всех трех регионах созданы районные комиссии по возмещению ущерба.

Возмещение ущерба будет осуществляться после проведения оценки, оценщик определен для всех трех районов – ТОО «Стелла», договор на стадии подписания.

Ведется оперативный сбор заявлений от пострадавших для возмещения за счет местного бюджета.

Кроме этого, собраны 185 заявлений от жителей с.Кызыл Жулдыз, которые наиболее пострадали от паводка. Принято решение оказать им оперативную помощь за счет спонсорской и благотворительной помощи в сумме 100 тыс. тенге на каждого члена семьи, итого 18 500 000 тенге.



