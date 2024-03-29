Он подозревается в совершении ряда карманных краж. Злоумышленник выбирал места массового скопления людей. Его добычей становились сотовые телефоны и кошельки.

К примеру, при входе в один из торговых домов он вытащил кошелек из рюкзака женщины, где находилось 40 тысяч тенге и 100 евро.

Чуть позднее, в ТРЦ он завладел смартфоном стоимостью 380 тысяч тенге, похитив его из кармана куртки жертвы.

- За месяц ему удалось совершить три кражи. Сумма ущерба составила более 600 тысяч тенге,- рассказал заместитель начальника управления полиции Костаная Ербол КАРЫМСАКОВ. - Задержанный дал признательные показания. По фактам краж возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За совершение неоднократных хищений ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2-х до 7-ми лет.