28 марта 2024, 21:04

Мужчины создали онлайн-обменник. Двое жителей Костаная с 2020 года заработали 1,35 млн долларов на криптовалюте, но попались оперативникам Агентства по финансовому мониторингу, сообщила пресс-служба АФМ.

"На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест. Незаконный доход принесла продажа необеспеченных цифровых активов", – рассказали в агентстве.

Как отметили в АФМ, мужчины создали онлайн-обменник криптовалюты. При обысках у них обнаружили улики, которыми следствие сочло компьютерную технику, мобильные телефоны с приложениями криптовалютных бирж, открытым сайтом криптообменного пункта, логином и паролем аккаунта на криптобирже.

Ранее за решётку отправили двоих астанчан, которые умудрились за два года заработать на криптовалюте 7 млрд тенге.



Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz