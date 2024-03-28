Уголовное дело в отношении гражданина РФ Дениса ГАЛКИНА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 28 марта. Он обвиняется в создании сайта kzobmen.com по продаже криптовалюты. Сайт работал без лицензии и без регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»).

По версии обвинения, на незаконном обороте необеспеченных цифровых активов Галкин заработал более 4 млрд тенге. В суде сразу отметили, что подобное дело разбирается в Костанае впервые.

- Покупать и продавать криптовалюту на сайте могли физические лица, которым требовалось лишь ввести свои личные данные, - зачитал тогда обвинительное заключение прокурор Марат БЕЙСЕМБАЕВ. - В результате своих преступных действий подсудимый извлек доход в особо крупном размере.

20 марта Денису Галкину предъявили новое обвинение, которое, по словам прокурора, ухудшило его положение, но сумма ущерба в итоге снизилась.

- Деятельность, связанная с обменными операциями, покупкой и продажей с безналичной иностранной валютой на внутреннем валютном рынке, осуществляются исключительно на основании лицензии и в соответствии с законами РК о валютном контроле и регулировании, - сообщил в новом обвинительном акте Бейсембаев. - Галкин также использовал платежные системы, не включенные в платежные системы Национального банка РК.

Государственный обвинитель отметил, что Галкин самостоятельно принимал заявки от клиентов, прошедших верификацию. И разместил сведения на сайте об обмене валют, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность по обмену безналичной иностранной валюты.

- Таким образом Галкин с июля 2020 по июнь 2022 год с помощью сайта получил путем перевода на свои личные счета денежные средства в особо крупном размере по обороту необеспеченных цифровых активов и обмену безналичной иностранной валюты, - резюмировал прокурор. - И получил незаконный доход в общей сумме 2 607 483 279,65 тенге. Работал без лицензии, без обязательной регистрации и занимался запрещенной предпринимательской деятельностью, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как выяснилось, сумма дохода по новому обвинению уменьшилась почти на 1 млрд тенге.



- Вину в предъявленном обвинении не признаю в полном объеме по следующим основаниям, - сообщил суду 28 марта Денис Галкин. - Умысла на совершении противоправных действий в сфере экономической деятельности у меня не было. Закон об информатизации регулирует отношения в сфере информатизации на территории Казахстана. Пространство казахстанского сегмента интернета - это совокупность интернет-ресурсов, расположенных на территории РК. Согласно предоставленных мною и приобщенных к материалам дела сведений из хостинга Рекрут, интернет-ресурс kzobmen.com зарегистрирован и расположен на территории РФ, гражданином которой я и являюсь. Относительно цифровых активов и их оборота могу пояснить, что их регулируют законодательство РК и акты МФЦА. Обращаю внимание суда, что не только я в период времени своей деятельности в сфере криптовалюты, но и суд до сих пор не видели в глаза эти документы и не имеет ни малейшего представления о содержании этих документов. Мне известно лишь то, что акты МФЦА исполнены на английском языке, которым я не владею. Прибегнув к виртуальному переводчику, я не увидел в них никаких запретов или ограничений.

Галкин отметил: для него остается непонятным, для чего обвинение расписывает в акте понятие обеспеченного и необеспеченного цифрового токинга, если, согласно показаниям допрошенных в суде свидетелей, обеспеченного цифрового актива вообще нет.

- Тем более, я не занимался майнингом, чтобы получать обеспеченный цифровой актив в качестве вознаграждения, - сообщил подсудимый. - Прокурором расписываются правила покупки и регистрации лиц на платформе МФЦА, но я не осуществлял деятельность в РК. И так как все цифровые активы хранились на зарубежной криптобирже, то во время сделок с гражданами РК интернет-пространство казахстанской криптовалюты не пересекали. Поэтому мне не нужно было регистрироваться в МФЦА, как и не нужно было соблюдать уведомительный характер, указанный в закона об информатизации. Тем более, что в нем вообще не говорится относительно какого цифрового актива - обеспеченного или необеспеченного - идет речь.

В суде также допросили оперуполномоченного департамента антикоррупционной службы Виля АХМАДИЕВА, рапорт которого и стал основанием для возбуждения уголовного дела против Галкина.

- Оперативные мероприятия в отношении данного человека проводились согласно письменного указания Агентства, - сообщил Ахмадиев. - У нас есть указание проводить определенное мероприятия по линии незаконных майнинговых ферм и криптовалюты. Это письменное указание Агентства, которое идет под грифом "Секретно" и касается выявления лиц, связанных с криптоиндустрией и незаконным обменом криптовалюты.

На вопрос о том, какими законами РК запрещен обмен криптовалюты в стране, Ахмадиев ответил:

- Когда мы начали изучать, то, конечно, посмотрели закон "Об информатизации", в котором четко указано, что запрещается выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов на территории РК, за исключением случаев, предусмотренных законом РК. Мы мониторили интернет и нашли криптообменник Галкина.

- А у вас есть основания мониторить всю глобальную Сеть? Или в вашей юрисдикции только сегмент Казахстана? - спросила адвокат подсудимого Татьяна АНТОНОВА.

- Мы вводим определенные параметры. Если правильно выразиться, мы проверяем, имеются ли на территории РК криптообменники, которые обеспечивают возможности для обмена, - пояснил оперуполномоченный. - На тот момент появилась информация, что был зарегистрирован такой сайт kzobmen.com. Мы просто смотрели оказание услуг на этом сайте и выявили, что на нем можно выбрать нашу казахстанскую карту банка второго уровня. Мы не делали заключение сразу, это не основание возбуждать дело. Мы проводили ряд оперативных мероприятий. Выяснили, что обменник находится на платформе best.change. Я не могу сказать, кому она принадлежит...

Денис Галкин также не признал гражданский иск, который ему предъявил прокурор.

На следующее судебное заседание, которое пройдет 2 апреля, суд назначил прения сторон.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ