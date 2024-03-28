По данным специализированной природоохранной прокуратуры региона, за последние два года операторы твердых бытовых отходов скрыли 31 факт возгорания на свои полигонах от экологов. При этом, в соответствии с экологическим законодательством, они обязаны информировать департамент экологии о произошедших аварийных ситуациях, в том числе о фактах возгорания мусора.

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Эти несоответствия специализированная природоохранная прокуратура Костанайской области выявила, сопоставив сведения операторов с данными органов по чрезвычайным ситуациям.

- По выявленным нарушениям внесен акт надзора, по результатам рассмотрения которого виновные операторы привлечены к административной ответственности, и в бюджет государства поступило свыше 6 млн тенге штрафных санкций, - отметили в пресс-службе прокуратуры.