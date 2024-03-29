Вечером 9 июня 2023 года в Лисаковске 17-летний Иван Пантелеев на мопеде врезался в огромную насыпь из заготовленного под укладку асфальта. Получил тяжелые травмы. Полиция начала расследование обстоятельств дела. Но процесс затянулся.

Юлия Рощина уже полгода помогает сыну восстановить здоровье после ДТП

Дорожные работы перед домом № 10 во 2-м микрорайоне начались примерно за неделю до аварии. Замену асфальта проводили сотрудники ТОО «KST Сompany». Договор заключили с местным отделом ЖКХ на 91,7 млн тенге.

- Там меняли асфальт, работы вели внутри двора, - рассказала «НГ» мама пострадавшего подростка Юлия РОЩИНА. - Не было ни знаков, ни ограждений, ни уличного освещения. Уже были сумерки. Он и не заметил, как врезался в эту асфальтовую смесь. Мне уже об этом ЧП сообщили из полиции.

Прохожие вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали переломы черепа и челюсти, диффузную травму головного мозга. Иван также потерял 5 зубов. Месяц пролежал в коме в областной детской больнице. А когда очнулся, ему поставили 3-ю группу инвалидности.

- В больнице мы пролежали три месяца, потом еще на реабилитацию в Россию ездили, - вспоминает Юлия. - Нам еще целый год восстанавливаться. Это и лекарства, и поездки в российскую клинику.

Иван только закончил 9-й класс. Следующий учебный год он пропустил. Спустя полгода подростку стало лучше, но есть проблемы с фокусировкой внимания. С 7 лет он занимался баскетболом. Планировал стать профессиональным спортсменом. Но после травмы от этих планов пришлось отказаться.

Юлия Рощина отмечает: летом подросткам разрешено гулять до 23 часов. Поэтому, когда сын не вернулся в назначенный час, она сразу начала звонить ему на сотовый телефон. Ответа не было.

- Я была в шоке, не помню даже, как с полицией общалась, - говорит Рощина. - Следователи утверждают, что ДТП произошло в 23.30, этого никак не может быть. То есть даже время аварии указано с ошибкой.

Полиция зарегистрировала досудебное расследование по ст. 353 УК РК (нарушение действующих правил на транспорте). Начальник ДП Костанайской области Ерлан ФАЙЗУЛИН в ответе на запрос «НГ» сообщил, что «установлен виновный работник одной из подрядных организаций, занимающейся дорожными работами».

- Ему будут предъявлены подозрения, - сообщил Файзулин. - Сроки расследования продлены до трех месяцев. По данному делу проведены ряд экспертиз, проводятся следственные действия, по окончании которых будет принято законное процессуальное решение.

По словам Рощиной, подрядчик выплатил добровольную помощь в размере 500 000 тенге. На лечение и реабилитацию семья уже потратила примерно 2 млн тенге. А предстоящая операция обойдется в 1,5 млн тенге.

«НГ» также отправила запрос в отдел ЖКХ акимата Лисаковска. Мы спросили, почему во дворе, где меняли асфальт, не работало уличное освещение.

- Освещение работало в штатном режиме, аварийных отключений и ремонтов не проводилось, - сообщил и. о. руководителя отдела Нуржан МОЛДЫБАЕВ. - Подрядной организацией ТОО «KST Сompany» строительно-монтажные работы проводились согласно требованиям технической спецификации. Претензий к подрядной организации не имеется.

27 марта Юлия Рощина сообщила «НГ», что разбирательство по делу о ДТП закрыто. Стороны пришли к примирению.

Фото Ксении РЕБИК