В начале года несколько костанайских предпринимателей обратились в республиканскую Ассоциацию торговли и общественного питания. Просили помочь в ситуации, когда нарушаются их права. Если коротко, то отдел образования Костаная дал указания директорам школ провести конкурсы среди поставщиков горячего питания, хотя по закону требовалось просто пролонгировать с ними договоры. Объявления о конкурсах висели в 16 школах областного центра. До проведения закупок прежние договоры были продлены всего на 2 месяца. Бизнес оказался в «подвешенном» состоянии.

Марина Лаптева: «В Костанае бизнесу поставили не барьер, а барьерище» / Фото из архива «НГ»

- В соответствии с правилами организации питания, утвержденными в октябре 2018 года приказом № 598 министра образования, действие договора с поставщиком заканчивается 31 декабря и пролонгируется еще дважды, если у него нет нарушений. Это пункт 80 правил. Нет нарушений - есть договор. Никак иначе, - рассказала 23 января на заседании совета по защите прав предпринимателей председатель Ассоциации торговли и общественного питания Марина ЛАПТЕВА, - так поступили другие области, но в Костанае решили объявлять конкурсы, поставив тем самым перед бизнесом серьезный административный барьер. В чем он заключается? Поставщик, который мог бы спокойно работать еще два года без конкурса, теперь должен тратить свои трудовые ресурсы, время, деньги на формирование новой конкурсной документации и участие в процедуре. И нет уверенности, что он выиграет и будет работать… Законодательство РК действует везде, кроме отдела образования вашего города. Создан не просто барьер, это барьерище, через который предприниматели сейчас перескочить не могут. Это недопустимо.

Обращение ассоциации рассмотрели на площадке палаты предпринимателей. В январском заседании участвовали представители прокуратуры города и области, которые обещали провести «анализ законности действий отдела образования».

- В результате права бизнеса были восстановлены, - сообщила 27 марта пресс-служба палаты предпринимателей Костанайской области, - прокуратура города внесла представление об устранении нарушений законности в адрес руководителя ГУ «Отдел образования акимата города Костаная» с требованием принять незамедлительные меры к отмене конкурсов и информировать остальные школы о недопущении таких нарушений. По итогам надзорного акта были отменены итоги 10 конкурсов по питанию на общую сумму 263 млн тенге, а школами на основании п. 80 правил (утвержденных приказом МОН РК № 598 от 31.10.2018 г.) с действующими поставщиками заключены договоры по приобретению услуг по организации питания.