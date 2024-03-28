8 апреля отдельным категориям казахстанцев начнут предоставлять по 1,5 млн тенге на реализацию бизнес-идей, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. Претендовать на такие гранты смогут не все, передает Informburo.kz.

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Гранты будут предоставлять кандасам, внутренним мигрантам и социально-уязвимым категориям населения – инвалидам, членам малообеспеченных и многодетных семей, а также воспитывающим ребёнка-инвалида и получающим пособие по потере кормильца.

Претендент должен быть зарегистрированным безработным или ИП с регистрацией до трёх лет, а также иметь сертификат о прохождении курсов предпринимательства "Бастау бизнес" со сроком не более трёх лет.

Заявки будут принимать через портал Business.enbek.kz. Подать заявку можно и в зонах самообслуживания карьерных центров, а также в ЦОНах.

В рамках первого потока планируют выдать 4500 грантов. Перед подачей заявки нужно будет составить бизнес-план.

"Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитов, приобретение и строительство жилой недвижимости, земельных участков, производство подакцизной продукции. Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии. Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии", – отметили в Минтруда.

Отчитываться об использовании средств нужно будет ежеквартально в электронном формате.