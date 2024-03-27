Национальная сборная Казахстана по футболу, не сумев воспользоваться шансом пробиться на ЕВРО-2024 через плей-офф Лиги наций УЕФА, где она проиграла в полуфинале сборной Греции (0:5), провела товарищеский матч с командой Люксембурга, уступившей также в полуфинале сборной Грузии (0:2).

С мячом Роман Асранкулов / Фото instagram.com/kff_team

Встреча прошла в Люксембурге. Ранее на уровне национальных сборных эти команды не встречались, и Люксембург стал 43-м соперником сборной Казахстана на европейском континенте.

На этот матч главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев выставил значительно измененный состав, в котором со старта вышли два игрока «Тобола» - защитники Роман Асранкулов и Еркин Тапалов вместе с Нуралы Алипом («Зенит», Россия) и игравшими со сборной Греции Александром Марочкиным и Маратом Быстровым (оба - «Астана»). В средней линии играли Адилет Садыбеков («Кайрат»), Асхат Тагыберген («Ордабасы»), Рамазан Оразов («Актобе») и Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), единственным нападающим был Максим Самородов, а место в воротах по-прежнему было доверено Игорю Шацкому (оба - «Актобе»).

В первой же атаке казахстанских футболистов полузащитник московского «Спартака» и сборной Люксембурга Кристофер Мартинс грубо сыграл против Оразова, в итоге оказавшегося на газоне метрах в пяти от левого угла штрафной площади. При розыгрыше этого стандарта капитан нашей сборной Тагыберген сделал навесную подачу в район дальней штанги, а проводивший третий матч за главную команду Казахстана Садыбеков с линии вратарской площадки в падении послал мяч головой в правый нижний угол ворот мимо вратаря бельгийского клуба «Юнион» Антони Мориса, забив свой первый гол за национальную сборную - 0:1.

На 8-й минуте люксембуржцы могли сравнять счет после подачи справа экс-игрока немецкого «Шальке-04» Флориан Бонерт и удара головой в прыжке с линии вратарской площадки Мартинса. Но этому помешал сделать Шацкий, в прыжке выбивший мяч из правого угла своих ворот после удара практически в упор. Буквально через минуту состоялась вторая дуэль Мартинс - Шацкий. Люксембуржец после подачи справа почти от лицевой линии своего капитана и защитника немецкого «Вальдхофа» Лорана Янса пробил по центру также в прыжке с линии вратарской площадки под перекладину, но Шацкий вновь продемонстрировал завидную реакцию и отбил мяч.

А вот на 24-й минуте и мастерство нашего голкипера не спасло сборную Казахстана от гола, когда на подачу в центр штрафной площади полузащитника немецкого клуба «Санкт-Паули» Данеля Синани откликнулся нападающий братиславского «Слована» из Словакии Жерсон Родригес, который опередил защитников и беспрепятственно пробил головой по воротам - 1:1.

Воодушевленные хозяева через две минуты едва не организовали второе взятие ворот, но после удара Синани от правого угла вратарской площадки и рикошета от Алипа мяч попал в правую штангу.

С мячом нападающий сборной Казахстана Максим Самородов / Фото instagram.com/kff_team

На 33-й минуте Оразов, перехватив мяч у центральной линии сделал пас на ход Самородову, который вошел с мячом в штрафную площадь, переиграл двух защитников, но пробил из центра штрафной площади выше ворот. А перед самым перерывом Синани завершил атаку хозяев ударом низом с подступов к штрафной площади. Шацкий готов был поймать мяч, но тот, задев ногу Марочкина, изменил направления полета и влетел в неприкрытый голкипером левый угол ворот - 2:1.

Бактиер Зайнутдинов против защитника клуба «Аустрии» и сборной Люксембурга Марвина Мартинса / Фото instagram.com/kff_team

В начале второго тайма хозяева организовали выпад на ворота казахстанской сборной, но удар у Родригеса с линии штрафной площади не получился. На исходе часа игры казахстанские футболисты упустили шанс сравнять счет при розыгрыше углового удара на левом фланге. После подачи Тагыбергена на ближнюю штангу Зайнутдинов в прыжке головой с угла вратарской площадки пробил в дальний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой. Немного не успел к мячу в этом моменте и подключившийся к атаке Асранкулов.

На 67-й минуте в нашей сборной произошла тройная замена, вместо Асранкулова на поле вышел Ян Вороговский, вместо Тагыбергена - Исламбек Куат (оба - «Астана»), а вместо Самородова - нападающий «Тобола» Ислам Чесноков. И на 72-й минуте Чесноков прямо перед воротами едва не воспользовался ошибкой при передаче мяча защитниками сборной Люксембурга своему голкиперу.

На 75-й минуте Оразова сменил на поле Эльхан Астанов («Астана»), а Зайнутдинова - Абат Аймбетов («Адана Демирспор», Турция). И еще через три минуты на поле вместо Тапалова появился Багдат Каиров («Актобе»). Но замены не изменили ситуацию в матче, так и завершившемся победой сборной Люксембурга.

Это поражение так прокомментировал наставник казахстанской сборной Магомед АДИЕВ:

- Первый тайм остался за нашими соперниками, они были быстрее, резче в переходных фазах, мы допускали слишком много брака. Соперник был хорош, но и мы потеряли компактность и позволили сопернику больше, чем должны были. Мы сыграли неправильно, не доигрывали эпизоды, наши три опорных хава располагались между собой на большом расстоянии, за их спинами было много игры. Мы об этом всем говорили в перерыве. Во втором тайме парни добавили, стали лучше, перестали давать свободу сопернику.

Путевку же на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций УЕФА в лиге «С» впервые в истории завоевала сборная Грузии, по пенальти переигравшая команду Греции (4:2) после завершения основного времени матча вничью (0:0).

А уже в ближайшие выходные возобновится чемпионат Казахстана, «Тобол» в воскресенье, 31 марта, проведет в Петропавловске матч с «Кызылжаром».