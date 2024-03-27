Сборные Грузии и Греции сыграли в финале плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

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Основное время игры в Тбилиси завершилось без забитых голов. При этом, команды в по ходу игры поучаствовали в потасовке в результате которой со скамейки запасных был удален вратарь Гиорги Лория.

В дополнительное время также обошлось без забитых мячей.

В серии пенальти сборная Грузии оказалась точнее - 4:2. Решающий удар уверенно реализовал бывший полузащитник костанайского "Тобола" Ника Квеквескири. Отметим, что еще один пенальти реализовал экс-защитник павлодарского "Иртыша" Лаша Двалия.

Таким образом, Грузия впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы, который в этом году пройдет в Германии. В финальной части турнира подопечные Вилли Саньоля сыграют в группе F с Турцией, Португалией и Чехией.

Напомним, в 1/2 финала грузины обыграли в Тбилиси сборную Люксембурга - 2:0, а греки в Афинах разгромили команду Казахстана со счетом 5:0.

Сборные Казахстана и Люксембурга после того, как лишилась шансов попасть на Евро-2024, сыграли товарищеский матч. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу представителей Бенелюкса.



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При этом, сборная Казахстана первой вышла вперед после дебютного гола полузащитника "Кайрата" Адилета Садыбекова, отличившегося на второй минуте.

Люксембург на 24-й минуте усилиями Жерсона Родригеса сравнял счет. Второй мяч на хозяева поля забили на 45-й минуте: ударом из-за пределов штрафной отличился Данел Синани. Причем, мяч прежде чем попасть в ворота, задел Александра Марочкина и изменил траекторию, дезориентировав Игоря Шацкого.

Таким образом, сборная Казахстана потерпела второе поражение за пять дней.