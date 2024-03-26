Еще один район добавили в план отключения электроэнергии на этой неделе в Костанае
26 марта 2024, 17:06 | ЖКХ
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В план отключений добавился еще один район - работы на высоковольтных линиях пройдут 28 марта возле промзоны на ул. Уральской.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами на этой неделе планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП - 102 (работы на ВЛ)
с 28 по 29 марта с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- 1 Мая 182-202, 161/1-161/12, 200/1-200/14,
- ул. Козыбаева 155-175,
- ул. Пролетарская 140-150,
- пр. Назарбаева 154-177.
ТП-121 (работы на ПС)
27 марта с 10:00 до 18:00
- КГУ «Костанайский специальный комплекс «Детский сад-школа-интернат» для детей. по ул. Гашека 2.
Спальный сектор:
- ул. Волынова 6
промзона - ул. Уральская (работы на ВЛ )
28 марта с 10:00 до 18:00
- ИП Манандян,
- ИП Мужневская,
- ИП Омаров,
- ИП Крапива,
- ИП Денисенко,
- ТПК «Металлобаза»,
- ТОО «Казторгсервис»,
- АЗС «Эталон № 9»,
- ТОО «Бранд-Строй»,
- ГЭК «Авиатор»,
- ИП Коянбаева,
- ИП Федоров,
- АЗС «Гелиос № 13»,
- ТОО «Металл Инвест- Атырау»,
- ИП Емельянова,
- ИП Игликов,
- ИП Парутин,
- ИП Исенбаев,
- ИП Божко,
- ИП Аветисян, + АВД,
- ТОО «Арт-Пласт»,
- ТОО «Декор-трейд»,
- ТОО «Фабий»,
- ТОО «Люкс-2016»,
- ИП Брунер».
Спальный сектор:
- ул. Уральская 37, 37/1.
ТП-046/2 (работы на ПС)
29 марта с 10:00 до 18:00
- детский сад № 18,
- магазин «Елена»,
- «Курганский»,
- городской архив по ул. Каирбекова 395 а,
- учебный центр по ул. Каирбекова 401.
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова 399,399/2, 358/3, 405/1, 403, 411.
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