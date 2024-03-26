Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В план отключений добавился еще один район - работы на высоковольтных линиях пройдут 28 марта возле промзоны на ул. Уральской.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами на этой неделе планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП - 102 (работы на ВЛ)

с 28 по 29 марта с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

1 Мая 182-202, 161/1-161/12, 200/1-200/14,

ул. Козыбаева 155-175,

ул. Пролетарская 140-150,

пр. Назарбаева 154-177.

ТП-121 (работы на ПС)

27 марта с 10:00 до 18:00

КГУ «Костанайский специальный комплекс «Детский сад-школа-интернат» для детей. по ул. Гашека 2.

Спальный сектор:

ул. Волынова 6

промзона - ул. Уральская (работы на ВЛ )

28 марта с 10:00 до 18:00

ИП Манандян,

ИП Мужневская,

ИП Омаров,

ИП Крапива,

ИП Денисенко,

ТПК «Металлобаза»,

ТОО «Казторгсервис»,

АЗС «Эталон № 9»,

ТОО «Бранд-Строй»,

ГЭК «Авиатор»,

ИП Коянбаева,

ИП Федоров,

АЗС «Гелиос № 13»,

ТОО «Металл Инвест- Атырау»,

ИП Емельянова,

ИП Игликов,

ИП Парутин,

ИП Исенбаев,

ИП Божко,

ИП Аветисян, + АВД,

ТОО «Арт-Пласт»,

ТОО «Декор-трейд»,

ТОО «Фабий»,

ТОО «Люкс-2016»,

ИП Брунер».

Спальный сектор:

ул. Уральская 37, 37/1.

ТП-046/2 (работы на ПС)

29 марта с 10:00 до 18:00

детский сад № 18,

магазин «Елена»,

«Курганский»,

городской архив по ул. Каирбекова 395 а,

учебный центр по ул. Каирбекова 401.

Спальный сектор: