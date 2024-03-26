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Еще один район добавили в план отключения электроэнергии на этой неделе в Костанае

26 марта 2024, 17:06 |  ЖКХ

Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В план отключений добавился еще один район - работы на высоковольтных линиях пройдут 28 марта возле промзоны на ул. Уральской.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами на этой неделе планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП - 102 (работы на ВЛ)

с 28 по 29 марта с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • 1 Мая 182-202, 161/1-161/12, 200/1-200/14, 
  • ул. Козыбаева 155-175, 
  • ул. Пролетарская 140-150, 
  • пр. Назарбаева 154-177.

ТП-121 (работы на ПС)

27 марта с 10:00 до 18:00

  • КГУ «Костанайский специальный комплекс «Детский сад-школа-интернат» для детей. по ул. Гашека 2.

Спальный сектор:

  • ул. Волынова 6

промзона - ул. Уральская (работы на ВЛ )

28 марта с 10:00 до 18:00

  • ИП Манандян, 
  • ИП Мужневская,
  • ИП Омаров, 
  • ИП Крапива, 
  • ИП Денисенко, 
  • ТПК «Металлобаза», 
  • ТОО «Казторгсервис», 
  • АЗС «Эталон № 9», 
  • ТОО «Бранд-Строй», 
  • ГЭК «Авиатор», 
  • ИП Коянбаева,
  •  ИП Федоров, 
  • АЗС «Гелиос № 13», 
  • ТОО «Металл Инвест- Атырау», 
  • ИП Емельянова, 
  • ИП Игликов, 
  • ИП Парутин, 
  • ИП Исенбаев, 
  • ИП Божко, 
  • ИП Аветисян, + АВД, 
  • ТОО «Арт-Пласт», 
  • ТОО «Декор-трейд», 
  • ТОО «Фабий», 
  • ТОО «Люкс-2016», 
  • ИП Брунер».

Спальный сектор:

  • ул. Уральская 37, 37/1.

ТП-046/2 (работы на ПС)

29 марта с 10:00 до 18:00

  • детский сад № 18, 
  • магазин «Елена», 
  • «Курганский», 
  • городской архив по ул. Каирбекова 395 а, 
  • учебный центр по ул. Каирбекова 401.

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова 399,399/2, 358/3, 405/1, 403, 411.