На утечку газа, произошедшую вчера, 25 марта, в мкрн. Северный, возле дома № 232/1, пожаловались местные жители в социальных сетях. По их словам, службы работали на месте до 3 часов ночи, но так и не откопали нужный участок. А утром на месте работников уже не было.

"У "КазТрансГаз Аймак", обслуживающего население, нет ни одной техники, аппарат для измерения сверхчувствительности газа отсутствует, - пишет пользователь Instangram @gulsimmuk8. - Целый день простояли, ночью привезли трактор, который не мог выкопать, сами не знают, где путь газа, план не соответствует схеме. До 3-х часов выкапывали - безрезультатно, и ушли домой. До сих пор ни одной души, местный аким и замакима района, которые уехали "искать выход", так и не вернулись."





В пресс службе Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" сегодня "НГ" сообщили: 20 км газопровода низкого давления проложили в 2016 году, но он до сих пор находится на балансе отдела строительства Костанайского района, так как госорган не провел процедуру передачи газопровода в республиканскую собственность. При этом, по заявлению "КазТрансГаз Аймак", на месте уже работает подрядчик, устраняющий протечку.

- Произведены земляные работы на трех участках в районе данного дома, утечка газа на подземном газопроводе обнаружена на муфтовом соединении ПЭ Д 250. Причина – просадка грунта, - пояснила пресс-служба. - Устранением утечки газа на подземном газопроводе занимаются работники АО «Интергаз Центральная Азия».

По данным пресс-службы, к этому газопроводу подключены 1 125 абонентов.