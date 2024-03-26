За последние дни в нашей области откачали более 14 тысяч кубов талых вод, сообщает пресс-служба ДЧС. В четырёх населенных пунктах Новый, Родина, Северный, Дачный города Аркалык из 12 частных жилых домов и 20 дворовых территорий вода отведена, ситуация стабильна.

- В связи с резким изменением метеорологической обстановки в Костанайской области в ночь с 25 на 26 марта для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ в Костанайскую область направлены силы и средства ДЧС Кызылординской области, - сообщает пресс-служба ведомства. - Запрошены дополнительные силы и средства в проведении аварийно-спасательных работ из Кызылординской области в количестве 31 человек личного состава, 6 единиц техники, 10 мотопомп и 2 лодки.

Кроме того, 26 марта от воинской части 52859 МЧС РК была выделена сводная спасательная группа в количестве 50 военнослужащих и 3 единицы техники.