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"Люди теперь в де***ме плавают!" - Улицу затопило талыми водами в Аркалыке. Почему их откачивали в канализацию?

Андрей СКИБА

25 марта 2024, 17:52 |  ЖКХ

Сегодня, 25 марта, жители ул. Гагарина в Аркалыке сообщили, что ее затопило талыми водами. Если к 12.00 вода зашла только в их дворы, то сейчас стало затапливать и дома. Местные жители жалуются на бездействие властей.

 
 
- Приехала аварийная служба, начали качать в канализацию, так как ливневку акимат  не сделал, когда люди просили отремонтировать! - возмущается местный житель  Равиль ХАЛИКОВ. - В итоге сейчас, помимо талых вод, в дома пошли еще и воды канализационные! Люди теперь в де***ме плавают!
 
 
 
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Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

 
Жители сообщили "НГ", что сегодня они обращались в акимат, но трубку никто не взял. 
 
Фото Равиля ХАЛИКОВА