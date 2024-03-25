"Люди теперь в де***ме плавают!" - Улицу затопило талыми водами в Аркалыке. Почему их откачивали в канализацию?
Андрей СКИБА
25 марта 2024, 17:52 | ЖКХ
Сегодня, 25 марта, жители ул. Гагарина в Аркалыке сообщили, что ее затопило талыми водами. Если к 12.00 вода зашла только в их дворы, то сейчас стало затапливать и дома. Местные жители жалуются на бездействие властей.
- Приехала аварийная служба, начали качать в канализацию, так как ливневку акимат не сделал, когда люди просили отремонтировать! - возмущается местный житель Равиль ХАЛИКОВ. - В итоге сейчас, помимо талых вод, в дома пошли еще и воды канализационные! Люди теперь в де***ме плавают!
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Жители сообщили "НГ", что сегодня они обращались в акимат, но трубку никто не взял.
Фото Равиля ХАЛИКОВА
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