Сегодня, 25 марта, жители ул. Гагарина в Аркалыке сообщили, что ее затопило талыми водами. Если к 12.00 вода зашла только в их дворы, то сейчас стало затапливать и дома. Местные жители жалуются на бездействие властей.

- Приехала аварийная служба, начали качать в канализацию, так как ливневку акимат не сделал, когда люди просили отремонтировать! - возмущается местный житель Равиль ХАЛИКОВ. - В итоге сейчас, помимо талых вод, в дома пошли еще и воды канализационные! Люди теперь в де***ме плавают!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Жители сообщили "НГ", что сегодня они обращались в акимат, но трубку никто не взял.

Фото Равиля ХАЛИКОВА