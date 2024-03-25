- На сегодня завершена работа по автоматизации жилищной помощи на базе информационной системы "Социальная помощь". Благодаря автоматизации полностью исключена необходимость предоставления на бумажных носителях данных, подтверждающих официальный доход, сведений о регистрации и наличии/отсутствии недвижимого имущества, – сообщил Роман Скляр.

При этом, по его словам, при назначении жилищной помощи требуется расчёт совокупного дохода всех членов семьи, а также проверка получателей помощи на соответствие установленным требованиям категории малоимущих, в том числе на наличие зарегистрированной недвижимости.

- Такой подход обусловлен необходимостью направления государственных средств по целевому назначению. Подтверждение ЭЦП каждого члена семьи является обязательным элементом реализации механизма в соответствии с нормами Закона "О персональных данных и их защите, – говорится в ответе.

Первый зампремьера также добавил, что изменение механизма начисления жилищной помощи в правительстве считают нецелесообразным.