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В отношении пьяного водителя, въехавшего в остановку, возбуждено уголовное дело в Костанае

Андрей СКИБА

24 марта 2024, 13:12 |  Криминал
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, ночью 22 марта водитель автомобиля Mercedes при развороте на пересечении ул. Маяковского-Хакимжанова, не справившись с рулевым управлением, въехал в автобусную остановку. 
 
 

Он попытался скрыться, но был задержан патрульными полицейскими по «горячим следам».
 
 
Полицией установлено, что он будучи лишенным права управления сел повторно за руль. Медицинское освидетельствование показало легкую степень алкогольного опьянения.
 
 
 
 
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За управление автомобилем лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение имущества, ему грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет, с пожизненным лишением права управлять автомобилем.
 
Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области